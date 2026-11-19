Archivo - La edición de The Best Chef Awards de 2025 - TURISME DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

The Best Chef Awards celebrará los días 13 y 14 de enero de 2027 su décima edición en Barcelona, donde reunirá a chefs, periodistas y profesionales de la gastronomía de todo el mundo bajo el lema 'From The Best In The World a The Best For The World' (De los mejores del mundo a los mejores para el mundo).

El programa empezará el 13 de enero en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) con las Area Talks, una jornada de conferencias y debates que reunirá a unos 500 chefs, referentes del sector y profesionales de los medios de comunicación, informa este jueves en un comunicado Turisme de Barcelona, colaborador principal oficial del evento.

El 14 de enero, más de 1.000 invitados se darán cita en el CCIB para asistir a la gala de entrega de premios, donde se darán a conocer los chefs reconocidos por The Best Chef Guide.

En la edición de 2025 fueron reconocidos 54 chefs españoles, de los que 16 eran de Catalunya y 12 de la propia Barcelona.

Entre los chefs catalanes distinguidos con la máxima categoría, Three Knives (Tres Cuchillos), figuran Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas (Disfrutar), Albert Adrià (Enigma), Juan Roca (El Celler de Can Roca), Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), Paolo Casagrande (Lasarte), Paco Méndez (COME) y Paco Pérez (Miramar).

REFLEXIÓN DE FUTURO

La cofundadora de The Best Chef, Joanna Slusarczyk Gadau, ha explicado que hace 10 años se propusieron homenajear a quienes están detrás de las mejores cocinas del mundo, y que el lema de esta edición, 'From The Best In The World a The Best For The World', "plantea una reflexión sobre el futuro: qué pueden aportar estos chefs más allá de sus propios restaurantes".

La directora de Proyectos Estratégicos y Alianzas de Turisme de Barcelona, Anna Marquès, ha destacado que acoger The Best Chef Awards es una oportunidad para "reforzar el posicionamiento internacional de Barcelona como destino gastronómico de referencia y reconocer el talento y la excelencia de nuestros chefs".