Economía/Gastro.-Una campaña en Change.org busca que el 22 de octubre sea reconocido como el Día Nacional de la Merienda

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una campaña en Change.org, promovida por la cadena de restauración Rodilla, lanza una recogida de firmas para que el 22 de octubre sea reconocido como el 'Día Nacional de la Merienda', según informa en un comunidado.

En concreto, esta iniciativa busca rendir homenaje a uno de los momentos más característicos de la gastronomía española y darle el lugar que merece en el calendario.

De esta forma, la compañía invita a sus clientes a apoyar esta propuesta y poner en valor la merienda, que ha formado parte durante décadas de los hábitos alimentarios en España, consolidándose como un momento característico de la jornada en el que se combina alimentación y socialización.

Históricamente vinculada a la infancia y al entorno familiar, ha sido un espacio de encuentro intergeneracional que, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo protagonismo frente a otros formatos de consumo.

Con la creación de esta efeméride, Rodilla quiere dar valor a la merienda como un ritual gastronómico propio de la cultura española, fomentando que vuelva a ocupar un lugar destacado en la vida cotidiana de los ciudadanos.