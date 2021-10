La Comunidad prioriza el Mar Menor, la agricultura de precisión y la digitalización en la búsqueda de fondos Next

El Gobierno regional agrupa el millar de iniciativas contenidas en 'Next Carm' en tres grandes proyectos estratégicos

MURCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha agrupado el millar de iniciativas contenidas en 'Next Carm' en tres grandes proyectos estratégicos alineados con las políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central. Estas líneas priorizan la recuperación del Mar Menor, la agricultura de precisión y la digitalización.

Así lo han hecho saber el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y la portavoz del Gobierno murciano, Valle Miguélez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quienes han informado de la selección de los proyectos regionales remitidos por la Comunidad al Gobierno de España para optar a los Fondos Next Generation de la UE.

Miguélez ha adelantado que esta selección de proyectos "es un requerimiento del Gobierno central" que el Ejecutivo murciano "no comprende" porque "es una información de la que ya disponía". A su juicio, "en lugar de pedir información que ya tienen, lo que debería de estar haciendo el Gobierno de España es agilizar el proceso para que las comunidades autónomas dispongamos cuanto antes de esos fondos para poder invertirlos y para poder generar desarrollo económico y social en las comunidades".

LOS PROYECTOS, UNO A UNO

El primero de los grandes proyectos, denominado 'Región de Murcia Azul', centra sus actuaciones en la regeneración de las zonas costeras, y de manera prioritaria en la zona del Mar Menor. Contiene un total de 218 iniciativas por valor de 3.908,34 millones de euros.

En concreto, Marín ha señalado que el plan 'Región de Murcia Azul' está centrado en la regeneración de las zonas costeras pero "muy especialmente en el entorno del Mar Menor, porque es nuestra principal preocupación". El Gobierno regional ha solicitado una dotación de 3.908 millones para este fin .

Entre las iniciativas centradas concretamente en la laguna salada, ha citado una encaminada a la eliminación de nutrientes y vertidos de depuradoras del entorno del Mar Menor para la conservación y restauración del ecosistema de la laguna litoral; una iniciativa de restauración ambiental e implementación de medidas de adaptación al cambio climático en humedales de la Red Natura 2000 de la Región; o el modelado hidrológico para el Mar Menor.

El segundo proyecto se denomina 'Región de Murcia Verde' y está dirigido a seguir avanzando hacia un sector agroalimentario cada vez más moderno, sostenible y de precisión. Agrupa en este caso un total de 517 iniciativas que suman un importe de 4.228,40 millones de euros.

El tercero de estos grandes proyectos 'Región de Murcia Innovadora' engloba aquellas actuaciones destinadas a impulsar la innovación y la transformación digital y contiene 251 iniciativas por un valor total de 6.627,80 millones de euros.

"UN PLAN ELABORADO HACE CASI UN AÑO"

Marín ha explicado que este trabajo de análisis y priorización de las iniciativas contenidas en 'Next Carm' responde a una solicitud realizada a finales del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

"La Región de Murcia fue una de las primeras comunidades en hacer los deberes y enviamos, en diciembre del año pasado y fruto del trabajo de los principales actores sociales y económicos de la Región, el proyecto 'Next Carm'. Ahora, casi un año después y con un retraso preocupante en la gestión de los fondos europeos, desde el Ministerio nos pidieron una selección de entre uno y tres proyectos estratégicos o emblemáticos para cada comunidad", ha precisado el consejero.

"El Ministerio tiene este documento encima de la mesa, o más bien en el fondo de un cajón, desde hace casi un año", tal y como lamenta Marín, quien ha criticado que, ahora, el Gobierno central pide a la Comunidad que seleccione de entre una a tres iniciativas, con un plazod e 15 días y "sin ningún tipo de información".

"Le hemos transmitido al Ministerio que los proyectos estratégicos están ya contenidos en 'Next Carm' y hemos agrupado esas iniciativas que consideramos imprescindibles para superar la pandemia, impulsar la recuperación social y económica y construir una Región de Murcia más digital, más verde y sostenible y más vertebrada territorial y socialmente", puntualizó Marín.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El primero de los proyectos contiene a su vez cinco líneas de actuación: la recuperación del Mar Menor; iniciativas destinadas a conseguir un Mar Menor más resiliente; medidas de conservación de las zonas costeras; el desarrollo de la conectividad, la digitalización y la modernización de las infraestructuras logísticas y de transporte marítimo y el impulso de un turismo costero más sostenible.

El segundo gran proyecto contiene 10 grandes líneas de actuación: desarrollo de tecnologías de precisión en el sector agroalimentario; digitalización de este sector; impulso a la gestión integral del agua; medidas de economía circular y gestión de residuos; fomento de energías sostenibles; desarrollo de infraestructuras logísticas competitivas, eficientes y sostenibles; desarrollo de ciudades y núcleos rurales accesibles, inclusivos, sostenibles e inteligentes y de proyectos de I+D+i, tecnologías y herramientas que contribuyan a este objetivo; desarrollo de soluciones innovadoras para una movilidad más sostenible y actuaciones para la regeneración de entornos urbanos desfavorecidos.

El tercer gran proyecto, el que hace referencia a la digitalización e innovación, contiene por su parte seis líneas de actuación como son la mejora de la innovación y sostenibilidad empresarial; apoyo a las empresas para su transformación digital; impulso a las energías basadas en hidrógeno renovable y biocombustible; políticas de apoyo al emprendimiento y al empleo; mejora de la eficiencia energética de edificios, infraestructuras y servicios públicos y racionalización de las inversiones en eficiencia energética.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Al ser preguntado por si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) contiene alguna consignación dentro de las transferencias de capital con cargo a todos estos proyectos, Marín ha lamentado que "la situación más paradigmática es que los PGE no reflejan ni una sola partida para el Mar Menor".

"Cero euros para el Mar Menor", ha resumido el consejero, quien ha recordado que los proyectos que el Ejecutivo regional "no albergaba esperanzas" en que el Gobierno central habilitara partidas específicas para los proyectos que la Comunidad presentó "hace casi un año". No obstante, ha señalado que no pierde la esperanza en que estos proyectos que son "tan importantes para la recuperación económica y social de la Región" cuenten con la financiación "necesaria".