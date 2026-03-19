Detectados 5 nuevos positivos de PPA en Catalunya, todos en la zona de alto riesgo

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que se han encontrado esta semana 5 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Catalunya, aunque todos ellos dentro de la zona de alto riesgo: "Por lo tanto, elemento positivo", ha dicho.

Ha detallado durante una interpelación este jueves en el Parlament que, con estos 5 nuevos positivos, asciende el total a 232.

También ha dicho que de las muestras que se han tomado a jabalíes muertos o capturados en los últimos días "solo el 2,3% han resultado positivas", lo que cree que es positivo y demuestra que se están acelerando las capturas y los rastreos.

Ha destacado que hay 750 operativos para luchar contra la PPA en el entorno de Collserola (Barcelona) que trabajan "24 horas y 7 días a la semana" en el radio de 20 kilómetros establecido.

Fuera de este radio se han intensificado también las capturas conjuntamente con la Federación Catalana de Caza y se han abatido desde el 1 de enero 22.233 jabalíes en Catalunya, 2.365 en el foco de la infección.

También ha explicado que se han movilizado 24 millones de euros para cubrir los gastos del plan de contención de la enfermedad "sin contar el coste de los efectivos desplegados" entre cierres de pasos de fauna, vallas, drones y otros elementos del operativo.