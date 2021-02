Alimentacion.- El Banco de Alimentos recibe 611 kilos más de alimentos del Grupo Social ONCE en La Rioja

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE -integrado por la ONCE y su Fundación, Inserta Empleo e Ilunion- ha hecho entrega al Banco de Alimentos de La Rioja, de 611 kilos de alimentos no perecederos, como segunda fase de la campaña iniciada el pasado año, ya que a finales de diciembre entregaron al Banco de Alimentos de La Rioja 500 kilos de alimentos para los más necesitados de nuestra sociedad, por lo que finalmente la aportación de este colectivo ha sido de un total de 1.111 kilos de solidaridad.

Una iniciativa lanzada por el presidente del Grupo Social ONCE, a instancias del Comité Intercentros de la Organización, que ha tenido como principal objetivo devolver a la ciudadanía siquiera un poco de lo que aportan cada día con su confianza.

En esta segunda entrega de kilos de solidaridad transformados en alimentos, que se llevó a cabo en el día de ayer, han estado presentes en representación del Grupo Social ONCE, Belén González, delegada territorial de la ONCE en La Rioja y Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial. Recibiendo los alimentos donados y en representación del Banco de Alimentos, el director de Eventos de la Entidad, Miguel Ángel Virumbrales.

La delegada territorial de la ONCE no ha podido más que mostrar su satisfacción "por la respuesta que esta campaña, dividida en dos momentos muy significativos como ha sido la Navidad y los primeros meses del nuevo año, que siempre se hacen más cuesta arriba, ha tenido entre nuestro colectivo y la alegría que esto supone poner en manos del Banco de Alimentos de La Rioja, una serie de kilos de alimentos para aquellos hogares a los que faltan, precisamente, el acceso a una alimentación básica".

Por su parte, Miguel Ángel Virumbrales, ha indicado que "los voluntarios de este Banco nunca dejan de sorprenderse por la cantidad de campañas de diferentes colectivos, que las realizan pensando en los que peor están de nuestra sociedad y que cuando viene mal dadas, como venimos observando desde hace ya muchos meses, son precisamente los que antes se pueden quedar atrás. Muchas gracias por ello al Grupo Social ONCE y su generosidad".