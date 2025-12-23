Casa Tarradellas adquiere la totalidad del grupo cárnico Herta Foods de Nestlé

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España, a 27 de mayo de 2024, en Esplugues de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casa Tarradellas ha adquirido el 40% del grupo de charcutería y productos cárnicos Herta Foods que estaba aún en manos de Nestlé, según ha informado este martes la multinacional de alimentación en un comunicado.

Con esta operación ambas empresas dan por finalizada la 'joint venture' creada en 2019, después de que Casa Tarradellas se hiciera ya con el un 60% del capital de Herta Foods en manos de Nestlé.

Así, la totalidad del capital de Herta Foods pasa ahora a estar en manos de Casa Tarradellas, en una operación en la que la cantidad de la compra no ha trascendido.