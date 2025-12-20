Castilla-La Mancha paga en la última semana 5,2 millones a 400 viticultores para reestructurar 1.105 hectáreas de viñedo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán - JCCM

CUENCA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado en El Provencio que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pagado en la última semana 5,2 millones de euros a 400 viticultores de la región que podrán reestructurar un total de 1.105 hectáreas de viñedo. De estos expedientes la inmensa mayoría son correspondiente a campaña actual y una parte a expedientes de campañas anteriores que se han certificado este verano.

"Con este segundo pago, ya son 8,5 millones de euros los que hemos transferido al sector vitivinícola para el incremento de la competitividad de las explotaciones vitícolas en el presente año financiero, que comenzó el 16 de octubre de este año", ha afirmado el consejero.

Julián Martínez Lizán ha destacado que en Castilla-La Mancha "batimos récords en ayudas a la reestructuración de viñedo, adaptando las variedades cultivadas a las preferencias del consumidor, incrementando la competitividad de las explotaciones vitícolas y haciéndolas más resilientes frente al cambio climático".

Ha subrayado que las bodegas de Castilla-La Mancha están haciendo las cosas bien, apoyándose también en otras líneas de ayuda como FOCAL y VINATÏ, "ya que están sabiendo adaptarse a los gustos del consumidor y eso se traduce en ventas, porque mientras otras zonas de España no consiguen dar salida a sus vinos, aquí se sigue vendiendo".

Y un ejemplo al respecto es Bodegas Campos Reales que en la tarde de ayer presentó sus nuevas añadas, "estamos hablando de una cooperativa muy importante para esta comarca, que es sustento de más de 400 familias y que produce vinos de gran calidad".

El consejero ha felicitado también a todas las personas que forman parte de esta bodega fundada en 1950 y que este año alcanza su 75º aniversario y en particular a las que recibieron ayer menciones especiales. En ese sentido, ha agradecido a su actual presidente, Carlos Bonilla, así como al resto de personas que la han dirigido y han trabajado en la misma, la labor que han realizado para situar a los vinos de Campos Reales "en un lugar destacado entre los vinos españoles, además de estar presentes en mercados de todo el mundo".