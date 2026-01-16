Dalmau ve Mercosur como oportunidad de "diversificar mercados" y aboga por cláusulas espejo

Archivo - El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defendido que el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur puede ser una oportunidad para "diversificar mercados" ante la política arancelaria de los Estados Unidos, y ha abogado por la existencia de cláusulas espejo y por garantizar los estándares de calidad de los productos que entren a la Unión.

En declaraciones a los medios este viernes en Les Borges Blanques (Lleida), donde ha inaugurado la Fira de l'Oli d'Oliva de la localidad, ha sostenido que los aranceles suponen una amenaza para el sector primario catalán, que es un sector exportador, por lo que cree el acuerdo comercial puede ser una "oportunidad" para abrirse a nuevos mercados.

"El Govern ha sido muy firme: estaremos junto al sector ganadero, agrícola y pesquero de Catalunya, defendiendo evidentemente las cláusulas espejo y la calidad de los productos que entran en Catalunya, pero también debemos entenderlo como una oportunidad para una economía que es exportadora", ha sostenido.

ACEITE DE OLIVA CATALÁN

Respecto al sector del aceite de oliva, ha destacado el "trabajo muy relevante de promoción del aceite de oliva" y de sus 5 denominaciones de origen por parte del Govern, y ha citado la feria que ha inaugurado este viernes, así como los Premis Nacionals de l'Oli, o las actividades de promoción en la Plaça Catalunya de Barcelona.

Ha sostenido que es una forma de reivindicar "un producto de calidad, una forma de vivir y entender el país" y la cohesión territorial de Catalunya, además de una forma de apoyar al sector agrícola, en un momento que ha definido de relevante por retos como la modernización de las explotaciones y de los sistemas de regadío.