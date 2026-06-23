Damm ganó 155 millones en 2025, un 11,4% menos, y aumentó su negocio internacional hasta el 30% del total

El presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce - DAVID CAMPOS - DAMM

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Damm cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 155 millones de euros, un 11,4% menos que el año anterior, y un incremento del negocio internacional, que alcanzó el 30% de la actividad de la compañía.

La empresa ha celebrado la junta general de accionistas en la Antigua Fábrica Estrella Damm, donde se han aprobado las cuentas y la distribución de dividendos, informa en un comunicado.

La facturación fue de 2.010 millones de euros, mientras que el Ebitda alcanzó los 320 millones, "en un ejercicio marcado por un entorno sectorial más exigente".

La empresa ha explicado que se vio afectada por un descenso de más del 4% en el consumo de cerveza en España (según datos de Cerveceros de España), a lo que se sumó la inflación y la incertidumbre económica.

Comercializó 22 millones de hectolitros de sus bebidas (cerveza, agua y refrescos) e invirtió 65 millones en ampliar y modernizar su capacidad industrial, especialmente en envases retornables y dispensadores de producto.

PRIMERA PLANTA EN ÁFRICA

Damm ha asegurado que la internacionalización "continúa siendo una de las principales palancas de crecimiento" de la empresa, con presencia en 130 países y marca propia en 88.

Ha recordado la puesta en marcha de una nueva fábrica de refrescos en Dakar (Senegal) --la primera en África-- y que abastecerán a los países de África Occidental, en un "nuevo paso de su estrategia internacional".

Además, la empresa compró la familia de marcas Old Speckled Hen en Reino Unido, con lo que amplía su presencia en el mercado cervecero británico, uno de sus mercados estratégicos.

CARCELLER ARCE: "CERCA DE LOS MERCADOS"

El presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha explicado que la estrategia internacional "pasa por estar cada vez más cerca de los mercados" donde operan, con mayor capacidad de producir localmente y responder a las necesidades de los consumidores.

"La entrada industrial en África supone un avance importante en esa dirección y, junto con la consolidación del negocio en Reino Unido, refuerza un modelo de crecimiento más próximo, más flexible y mejor adaptado a cada territorio", ha añadido.

DUPLICAR LA CIFRA DE NEGOCIO EN 2030

Coincidiendo con su 150 aniversario, Damm ha empezado una nueva fase de crecimiento con el objetivo de duplicar la cifra de negocio en 2030 y ganar "dimensión, relevancia y capacidad de adaptación".

Carceller Arce ha explicado que esta etapa "exige seguir fortaleciendo" las marcas, abrir nuevas oportunidades en bebida y alimentación, y reforzar la presencia internacional.

Para ello, se prioriza el crecimiento de las marcas de cerveza de Damm tanto en el mercado español como internacional, y la diversificación del porfolio, y se impulsará el crecimiento en mercados prioritarios para incrementar la internacionalización.

NESTEA REFUERZA LA DIVERSIFICACIÓN

La compañía también ha destacado que la incorporación de Nestea refuerza la estrategia de diversificación de Damm y su posición como fabricante integral de bebidas.

A través del acuerdo alcanzado con Nestlé, la compañía produce, comercializa y distribuye la marca en España, Andorra, Gibraltar y Portugal, consolidando su posición en el segmento de bebidas no carbonatadas.