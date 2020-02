Dos monografías de la UCA, entre los mejores libros de gastronomía del mundo de los últimos 25 años

Publicado 17/02/2020 17:14:59 CET

CÁDIZ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las monografías '¿Las algas de comen?' (2016) y 'Those Curious and Delicious Seaweeds' (2018), editadas por la Universidad de Cádiz (UCA) y con la participación del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI·Mar), han sido seleccionadas con motivo del 25 aniversario de los 'Gourmand World Cookbook Awards' y se han incluido en 'The Best of The Best', que recoge los mejores libros de gastronomía del mundo editados en este tiempo y que ganaron en las categorías de estos premios.

En esta ocasión, además, el reconocimiento ha sido triple, siendo el único libro que ha conseguido estar en tantas categorías: 'Editorial Universitaria (compartiendo protagonismo con otras tan prestigiosas como Oxford University Press, McGill University Press, Columbia University Press o la Presses Universitaires Paris Sorbonne) y en 'Nutrición y Salud' (junto con el Hospital Universitario de Estocolmo o la Clínica Mayo), según ha explicado la UCA en una nota.

La versión inglesa, a su vez, también es reconocida en la categoría de 'Traducción' (compartiendo cartel con el libro de Joel Robuchon, el chef con mayor número de estrellas Michelin del mundo, 33).

Los autores de esta obra de divulgación científica son los profesores de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz José Lucas Pérez Lloréns, Ignacio Hernández Carrero, Juan José Vergara Oñate y Fernando G. Brun Murillo, en colaboración con el chef gaditano Ángel León (el 'Chef del Mar'), cuatro estrellas Michelin.

La traducción del libro en lengua inglesa ha sido realizada por Alicia de Benito Harland y Mike Harland, mientras las ilustraciones y maquetación son obra de Vanessa González Ortiz.

El libro recoge la experiencia de más de 30 años en investigación y docencia de los autores en aspectos de biología y ecología de estos organismos marinos. Además, incluye gran parte del material recopilado y utilizado durante la preparación de las distintas sesiones del curso de especialización 'The Amazing World of Seaweeds: an Unforgettable Journey from Biology to Gastronomy', dentro del programa formativo de la 'International Summer School'.

Todas las obras seleccionadas serán expuestas en la gran feria del libro que se celebrará del 3 al 7 de junio de 2020 en el Jardín de las Tullerías de París, donde los autores recibirán el correspondiente galardón y reconocimiento.

Los premios 'Gourmand World Cookbook Awards' fueron fundados en 1995 por Edouard Cointreau. Con ellos, se rinde tributo a las mejores obras (impresas, digitales o televisivas) sobre gastronomía de las aproximadamente 26.000 que se publican anualmente en más de 200 países.

Se trata de una competición por etapas. Tras darse a conocer los ganadores por países en cada una de las categorías, se hace público un listado con todos aquellos países y títulos nominados que optan a la gran final en cada una de las categorías para conseguir la ansiada proclamación de 'The Best of the World'.

Entre los ganadores españoles de distintas categorías en ediciones anteriores destacan El Bulli (2002), Andoni Luis Aduriz (2003), Fundación Dieta Mediterránea (2006, 2007), Quique Dacosta (2008), Albert Adrià (2008), Juan Mari Arzak (2009), David de Jorge (2010), Angelita Alfaro (2016), Pérez-Lloréns y colaboradores (2017), Begoña Rodrigo (2017), Pérez-Lloréns y colaboradores (2019).