El escritor madrileño Daniel Jiménez recibe este jueves en Logroño el XXVII Premio Bodegas Olarra&Café Bretón

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor madrileño Daniel Jiménez Palencia recibirá mañana jueves 20 de mayo el XXVII Premio Literario Bodegas Olarra&Café Bretón por su proyecto literario 'Historia de un plagio'. La entrega del galardón tendrá lugar en los salones del Café Bretón a las 20 horas.

Los siete miembros del jurado -formado por Luis Limousin de Bodegas Olarra; Colo Cortés de Café Bretón; Elvira Valgañón, Esther Pascual, Ricardo G. Maturana, Javier Alonso y Julián Lacalle de Pepitas de Calabaza- destacaron "lo interesante de la historia y la calidad literaria del proyecto".

"Historia de un plagio" es un libro de 'no ficción' sobre un robo, sobre la desprotección y sobre la miseria, "otra muestra de que en este país el pez grande siempre se come al pequeño, solo que esta vez el pequeño no va a parar de agitarse en las entrañas del grande hasta hacerlo reventar", avanza su autor.

"Lo que empezó siendo un libro de memorias o la crónica sentimental de una época se ha convertido en la historia del plagio que llevó a la ruina a mi padre y a mi familia, tanto económica como psicológicamente. La historia de una injusticia que merece ser contada, escuchada y reparada", explica el ganador del Premio.

El galardón literario Bodegas Olarra&Café Bretón se transformó hace tres años en un premio-beca para un proyecto literario que permitirá la próxima edición por parte de Pepitas de Calabaza de la obra y un premio en metálico dotado con 6.000 euros.

A esta edición se han presentado 40 proyectos. Seis de ellos llegaron a la fase final del jurado. Desde que se cambió el formato ha aumentado considerablemente la calidad de las propuestas que se presentan. Llegan menos proyectos, pero el 70% tiene una alta calidad literaria.

Daniel Jiménez Palencia es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha escrito reportajes, entrevistas y críticas literarias en medios como Tiempo, La Esfera de los Libros, El País de las Tentaciones.

Con su primer libro 'Cocaína' ganó el II Premio Dos Passos a la Primera Novela. En 2019 publicó su segunda novela, 'Las dos muertes de Ray Loriga' y el año pasado publicó el libro de relatos 'La vida privada de los héroes', las tres editadas por Galaxia Gutenberg.

Además, es coautor del libro 'Doce cuentos del sur de Asia', publicado bajo seudónimo en la editorial El hombre bombilla. Y ha participado en la antología 'Los escritores plagiaristas' de editorial Bandaàparte.