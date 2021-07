Gobierno e IU "satisfechos" por el avance del pacto de gobernabilidad en materia de vivienda, sobre todo social

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, y la diputada del Grupo Mixto-IU, Henar Moreno, han coincidido en mostrar su "satisfacción" por el avance del pacto de Gobierno en materia de vivienda, sobre todo en el aspecto social de la misma.

Ha sido tras las reunión que han mantenido ambas, y en las que también han participado la directora general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, Beatriz Arraiz, y el gerente del IRVI, Javier Caldito.

Hita ha indicado que en el encuentro "hemos corroborado el muy buen grado de cumplimiento del acuerdo de Gobierno y la buena salud de este pacto llamado a implementar una nueva política de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma. En estos casi dos años de legislatura hemos trabajado con intensidad en instaurar esta nueva política de vivienda, más social que nunca, para que alcance a las personas que más lo necesitan".

De hecho, ha recordado que la vivienda "es política clave en la política social de este Gobierno progresista volcado en reducir las desigualdades y en cohesionar nuestra sociedad y nuestro territorio. La vivienda es palanca para la transformación y recuperación de la región y derecho fundamental de los ciudadanos y a su consecución estamos plenamente enfocados".

La consejera ha enfatizado que "el trabajo entre el Gobierno de La Rioja y nuestro socio de Gobierno ha cambiado el rumbo de la política de vivienda para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible".

Por su parte, Moreno ha recordado que la vivienda "es una de las prioridades para Izquierda Unida en el acuerdo, y si que es verdad que la pandemia arrasó todo, entendíamos que la vivienda tenía que estar en el punto de mira en cada momento". Por ello, "estamos satisfechos porque se han empezado a tomar medidas fundamentales e importantes como la mediación, en la que es importante coordinarse también con los movimientos sociales como la PAH".

BOLSA PÚBLICA DE ALQUILER

La diputada de IU ha destacado que "hemos pedido al IRVI destinar de esa bolsa de vivienda social una parte, un porcentaje concreto para que se destine a las emergencias".

No obstante, para la formación "el gran reto es lo que tendremos que abordar a partir del próximo presupuesto y es aumentar la vivienda social, que si bien es cierto que ha pasado de cero a 178, pero sigue habiendo un problema de gente con empleo, precario, en muchas ocasiones, que no entra en la vulnerabilidad pero que no puede acceder a la vivienda, por lo que la vivienda de alquiler ha de gestionarse con una bolsa pública, al igual que se está haciendo con la vivienda social".

En el encuentro se ha puesto en valor la creación del parque público en alquiler social, al que se destinan 2,86 millones de euros, que busca "garantizar el acceso a la vivienda como derecho básico universal al que tenemos que dar respuesta en un contexto agravado por la pandemia de COVID-19. Atender la urgencia social es nuestra prioridad política", ha añadido posteriormente Hita.

Precisamente, la consejera ha recordado que el parque público suma en primera instancia, a través de cesiones del Ayuntamiento de Logroño y SAREB, principalmente, y de viviendas del stock de IRVI en el medio rural, un total de 178 viviendas con una renta máxima de alquiler de las viviendas de 300 euros al mes. Hita ha anunciado a este respecto que "el objetivo de legislatura es alcanzar las 300 viviendas en este parque público de alquiler social".

Ha destacado que "en nuestra política de vivienda de un Gobierno progresista y de cambio hemos impulsado también el Programa especial de ayudas directas a colectivos especialmente vulnerables en emergencia social dotada con un importe total de 700.000 euros, con un reparto de 100.000 euros por anualidad de 2021 a 2027", que se materializan en ayudas directas, de hasta 600 euros al mes, que se abonarán al arrendador.

Hita ha avanzado, además, que "en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 en el que ya trabajamos el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos se va a hacer hincapié en programas de protección de la vulnerabilidad sobrevenida y en protección de colectivos especialmente vulnerables. Asimismo, se van a mejorar los trámites de estas ayudas para que las convocatorias permanezcan abiertas todo el año y sean de concesión directa".

Hita ha destacado que La Rioja ha sido la primera Comunidad Autónoma en activar un protocolo para agilizar la comunicación entre Juzgados y Servicios Sociales para anticiparse y dar respuesta a familiares vulnerables ante lanzamientos de vivienda, para mejorar la detección de las situaciones de vulnerabilidad. De hecho, ha apuntado que el programa de mediación verá ampliada su actividad con la mediación para evitar el lanzamiento en el alquiler, además de la mediación en las ejecuciones hipotecarias.

A este respecto, ha señalado que "el objetivo prioritario del Gobierno es abrir un paraguas de protección social para los colectivos más vulnerables y la vulnerabilidad sobrevenida por el COVID-19. De este modo, ante la urgencia social en materia de vivienda y la ausencia de políticas públicas del pasado, realizamos una ampliación de capital inédita del Instituto de la Vivienda de La Rioja, el IRVI, que asciende a 2,76 millones de euros, un presupuesto sin precedentes, para ser un IRVI más social que nunca", presupuesto orientado a la creación del parque público en alquiler social y a la gestión directa de programas sociales asociados la vivienda.

VIVIENDA EN EL MEDIO RURAL

Hita ha recordado que para conocer el estado de la vivienda en el entorno rural y avanzar en favorecer soluciones habitacionales en los pueblos, la Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda ha completado el censo de vivienda pública en el medio rural. Se ha solicitado información a 174 municipios y 136, un 78 por ciento de ellos, la ha facilitado. Se han comunicado 227 viviendas. Más del 90 por ciento de las viviendas tienen una antigüedad superior a los 50 años. De las 227 viviendas, se encuentran actualmente desocupadas 82.

La consejera ha afirmado que "el siguiente paso es analizar desde el Gobierno de La Rioja su estado, proyectar su rehabilitación conforme a las necesidades y optar, para ello, a la captación de fondos para poner a punto este parque de vivienda ya existente en los pueblos. El equilibro y la cohesión territorial necesitan de una política de vivienda al servicio de la atracción de población. La política pública de vivienda ha de ir encaminada a contrarrestar la escasa oferta de vivienda y de alquiler en el medio rural para favorecer la fijación de población, en coordinación con las líneas transversales de actuación de desarrollo rural y reto demográfico". Para ello, se potenciará, asimismo, el programa de bolsa de alquiler en el medio rural".