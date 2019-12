La jefa de Cambio Climático de la ONU pide "verdadero espíritu de multilateralismo" para la próxima Cumbre el Clima

Publicado 19/12/2019 20:16:48 CET

La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones sobre Cambio Climático (UNFCC), la mexicana Patricia Espinosa, ha reclamado unidad y trabajar con "verdadero espíritu de multilateralismo inclusivo" para cumplir con los Acuerdos de París y la Convención de cada a la próxima Cumbre del Clima de Glasgow (COP26).

"Lo que necesitamos ahora es centrar toda nuestra atención en los próximos pasos para fortalecer aún más la confianza en el proceso multilateral. Mientras nos dirigimos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, debemos estar unidos y trabajar con un verdadero espíritu de multilateralismo inclusivo para cumplir las promesas del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", ha señalado en un comunicado cuatro días después de que se cerrase la COP25.

Espinosa ha querido hacer una evaluación "realista y honesta" de los resultados de la Cumbre del Clima de Chile (COP25) celebrada en Madrid para que la comunidad internacional pueda tomar las medidas apropiadas para guiar los próximos "pasos cruciales" en el proceso climático multilateral el próximo año.

En este sentido, ha recordado que la conferencia no alumbró un acuerdo sobre las directrices para un mercado de carbono "muy necesario", los países desarrollados aún no han respondido plenamente a los llamamientos de los países en desarrollo para un mayor apoyo en las finanzas, la tecnología y el desarrollo de capacidades y los países más contaminantes no enviaron una señal de mayor ambición climática el próximo año.

No obstante, también ha resaltado aspectos positivos como la necesidad de una mayor ambición por las Partes y los actores no estatales por igual, y el acuerdo para mejorar la capacidad de los más vulnerables para adaptarse al cambio climático.

"Muchas decisiones que surgieron de la conferencia en Madrid al menos reconocen el papel de la financiación climática, esencial para la acción concreta. Y se tomaron decisiones en áreas que incluyen tecnología, océanos y agricultura, género y desarrollo de capacidades", ha señalado.

Además, ha recordado que "un gran grupo de países", regiones, ciudades, empresas e inversores manifestaron su intención de lograr emisiones netas de CO2 cero para 2050, como parte de la Alianza de Ambición Climática liderada por Chile. Junto con ellos, bajo el paraguas de la Alianza para la Ambición del Clima, 114 naciones han señalado su intención de presentar un plan de acción climática mejorado el próximo año.

"Los compromisos de muchos sectores de la sociedad mostraron un acuerdo abrumador sobre el único camino a seguir: que debemos seguir lo que la ciencia nos dice, con el sentido de urgencia y seriedad que esto requiere", añade.

Espinosa también ha agradecido los esfuerzos de Chile y España, así como de las organizaciones observadoras, incluidos el sector privado, la juventud y los científicos, por recordar "todos los días la necesidad de aumentar la ambición". "Espero con interés trabajar con los gobiernos de Chile, el Reino Unido e Italia para lograr los mejores resultados posibles en la COP26 en Glasgow. Juntos, con todos los sectores de la economía y las sociedades en general, debemos trabajar incansablemente para abordar el mayor desafío de nuestra generación", ha concluido.