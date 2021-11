La Junta amadrina la campaña olivarera de la Cooperativa Los Remedios-Picasat de la Sierra de Cádiz

OLVERA (CÁDIZ), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha participado en la ceremonia de amadrinamiento de los aceites de oliva de la campaña 2021-2022 de la Sierra de Cádiz celebrada en Olvera, donde se ha mostrado orgullosa de "ser la madrina de este aceite fresco magnífico de la Sierra de Cádiz". "Durante toda la campaña defenderé al aceite de oliva", ha aseverado.

"Tenéis un defensor en la Junta de Andalucía", ha afirmado la responsable de Agricultura, que ha reiterado el respaldo de la Junta de Andalucía al sector agrario de la Comunidad Autónoma y ha afirmado que el Gobierno andaluz va a seguir trabajando junto a las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas agro-alimentarias de Andalucía "hasta que se mande el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) a Bruselas a final de año".

"No creemos que haya ninguna prisa, hay que cerrar bien este documento en el que debe verse reflejado todo el mundo", ha apuntado la consejera.

Según ha indicado la Junta en una nota, en su discurso, Crespo ha puesto en valor la unidad del campo andaluz ante la modificación de la normativa europea y ha agradecido la labor que están realizando, junto al Gobierno andaluz, las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias, cuyos representantes han acompañado a la Consejería "en este periplo de las negociaciones de la PAC para los próximos cinco años".

Al respecto, la consejera ha resaltado que, tras la negociación ya del 75% de la nueva política comunitaria, Andalucía ha conseguido "dar la vuelta a ese cambio de 180 grados que quería llevar a cabo al principio el Gobierno central".

Entre otros logros, se ha referido al programa sectorial del olivar tradicional demandado al Ministerio por "el Gobierno, las organizaciones agrarias y las cooperativas de Andalucía", y que, actualmente, "va por buen camino"; al reconocimiento del agricultor 'pluriactivo' como beneficiario de las ayudas de la PAC, circunstancia que evitará que numerosos agricultores de la Sierra de Cádiz dejen de recibir fondos en el próximo marco.

Asimismo, la consejera ha recordado que se ha conseguido mantener los derechos, que la convergencia sea "paulatina y no acelerada", y que las regiones productivas no bajen de 10 como inicialmente proponía el Ejecutivo nacional.

En cuanto al 25 por ciento que aún queda pendiente de negociar y que se corresponden con los ecoesquemas, Carmen Crespo ha recalcado que se debe "respetar a Andalucía como la despensa del mundo que es" y como un territorio con gran peso en el marco de la PAC, ya que reúne a "uno de cada tres perceptores de España de estas ayudas europeas".

"Nos ofrecen ocho regiones ecosistémicas, que no representan la biodiversidad agrosistémica de España ni de Andalucía", ha lamentado la consejera resaltando que "la diversidad agraria de Andalucía no la tienen otras tierras". Por tanto, ha reiterado su petición de elevar este número de regiones a 20, igual que las regiones productivas, y ha concretado que el Gobierno andaluz defiende "el olivar tradicional sea un ecoesquema 'per se'" dadas las características sostenibles de un cultivo que, entre otras aportaciones ambientales, ejerce como "sumidero de CO2".

Carmen Crespo ha afirmado que "el agro es un sector que esta apostando por el medio ambiente como ninguno, que fija la población a las zonas rurales", y ha añadido que se trata de "un sector que aporta, no resta, y al que hay que dar facilidades para que siga creciendo".

Además de la consejera, han participado en el acto de amadrinamiento de la campaña diversos alcaldes de municipios de la Sierra de Cádiz entre los que se encontraba el primer edil de Olvera, Francisco Párraga, y representantes de las organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Asimismo, han asistido a la ceremonia el presidente de la Cooperativa Los Remedios-Picasat, Francisco Panduro; el presidente del Consejo Regular de la DOP 'Sierra de Cádiz', Antonio Villalba; la directora general de Ayudas Directas y de Mercado, Consolación Vera; y los delegados territoriales de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Ana María Bertón y Daniel Sánchez, respectivamente.

Por otro lado, Carmen Crespo ha recordado que el aforo de aceite de oliva elaborado por la Junta al inicio de la campaña preveía un descenso del 5,5% de la producción andaluza y, en el caso concreto de la provincia de Cádiz, auguraba un crecimiento del 19,5%.

La consejera ha comentado que, dado que este estudio está realizado en base a métodos técnicos objetivos que dependen de la evolución de la climatología, todos los años se lleva a cabo un seguimiento con datos reales de superficie, kilos y rendimiento. A mitad de campaña se publica esta información, que viene a corroborar o corregir las estimaciones del aforo inicial.

Respecto a Los Remedios-Picasat, la consejera ha puesto en valor que la calidad "es seña de identidad de la Sierra de Cádiz, de su Denominación de Origen y de esta cooperativa que también está implicada con la sostenibilidad". En concreto, ha apuntado que alrededor del 10% de la producción de la entidad gaditana es ecológica, y ha destacado que "aporta empleo, fijación de la población e incorporación de hombres y mujeres jóvenes al campo".

Esta cooperativa cuenta con 6.500 miembros, de los que más de un millar son olivareros, y produce aceite de oliva virgen extra amparado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Sierra de Cádiz'. Además de agricultores dedicados al olivar, Los Remedios-Picasat agrupa también a productores de cereal y frutos secos y a ganaderos.