Un juzgado de Cerdanyola (Barcelona) recibe el atestado sobre el brote de peste porcina africana

Un juzgado de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha recibido un atestado relacionado con el brote de peste porcina africana (PPA) y, aunque todavía no hay una causa abierta, se prevé que esta sea secreta y corresponda a un presunto delito contra el medio ambiente.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha informado de que el Tribunal de Instancia de Cerdayola ha recibido un atestado en relación con lo brote de peste porcina africana que ha entrado en reparto y el juzgado que tendrá la competencia será la plaza 2 del TI de Cerdanyola.

"En este momento no hay ninguna causa abierta", precisan las mismas fuentes; al respecto, indican que hace falta que la plaza 2 minute este atestado y abra las correspondientes diligencias, por un supuesto delito contra el medio ambiente en relación al brote de peste porcina africana, sobre las que ya hay una previsión de declararlas secretas.

La semana pasada, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil iniciaron una investigación conjunta para tratar de esclarecer el origen del brote de la PPA detectado en Cerdanyola.

Lo han hicieron después de que la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicara al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales.