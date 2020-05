Organizaciones agrarias afean el "recorte" de la PAC pese al "esfuerzo" del campo andaluz en la crisis sanitaria

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-A) han criticado que la Comisión Europea (CE) pretenda reducir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 en 35.000 millones de euros, lo que supondría un 9% menos tras el "esfuerzo" del campo andaluz durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

En un comunicado, Asaja ha señalado que se trata de "un recorte inasumible para los agricultores y ganaderos españoles que llevan años soportando una brutal crisis de precios y están en muchos casos por debajo del umbral de rentabilidad". "La Comisión Europea asesta una puñalada trapera al sector agrario, que siempre ha dado la cara, que se ha considerado esencial durante la pandemia y que ha tenido la capacidad de surtir de alimentos a los ciudadanos andaluces y europeos y que ahora, con muchas actividades al ralentí, se ha convertido de nuevo en un sector refugio", han considerado.

En el caso de Andalucía, según los Servicios Técnicos de Asaja, se estima que pueden perderse si no se reforma esta propuesta en el periodo de debates 1.160 millones de euros en el marco 2021-2027. Por ello, la organización ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a situarse "al frente de la defensa del sector agrario y a lograr un incremento del presupuesto de la PAC porque de ello depende en gran medida la continuidad de la actividad agraria y ganadera, acosada por los bajos precios de las producciones, las importaciones indiscriminadas de productos de peor calidad de terceros países y las continuas limitaciones a la productividad agraria".

"Le instamos a redimirse y lograr que tanto esta propuesta presupuestaria como las estrategias del Pacto Verde presentados por el vicepresidente Timmermans la semana pasada, mejoren sustancialmente en su redacción definitiva", han subrayado porque, de lo contrario, "pasará a la historia como el peor comisario de Agricultura de la Unión Europea, con una incapacidad manifiesta para defender al sector que representa".

A juicio de Asaja, las dos estrategias presentadas por Timmermans 'Biodiversidad en el horizonte 2030' y 'De la granja a la mesa' buscan "perseverar en el desarme de los agricultores y en su conversión en los jardineros de Europa, imponen severas limitaciones a los fitosanitarios, los fertilizantes y los antibióticos, privando a los agricultores de los nutrientes y las medicinas necesarias para garantizar la salud de los animales y los cultivos".

"Obligan a incrementar la superficie de agricultura ecológica hasta el 25% de la superficie agraria total de Unión Europea, a dejar un 10% de las tierras agrarias para fines no productivos, a reducir el uso de abonos en un 20% y el uso de fitosanitarios en un 50%, así como a incrementar las zonas incluidas en Red Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera. Todas estas limitaciones serán imposibles de asumir con menos presupuesto, lo que reducirá la productividad de la agricultura europea y la competitividad de nuestras explotaciones, se incrementará la dependencia de las importaciones alimentarias y como consecuencia, nos dejará una Unión Europea mucho más vulnerable", han zanjado desde Asaja.

"RECORTES Y EXIGENCIAS"

En esta misma línea ha coincido en una nota de prensa el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, quien ha subrayado que los recortes "van acompañados de multitud de exigencias y restricciones a las que deben ajustarse los profesionales del campo" con la "eliminación de muchos productos fitosanitarios sin ofrecer otras alternativas, así como la reducción del uso de fertilizantes para los cultivos y de antibióticos en la ganadería".

"Somos partidarios de llevar a cabo este tipo de políticas encaminadas a la consecución de una alimentación cada vez más saludable y sostenible en todo el continente pero consideramos que es totalmente injusto e insolidario que se nos exija cumplir más requisitos y suprimir la utilización de muchos productos de sanidad vegetal y animal sin ofrecer otras opciones y haciendo grandes recortes presupuestarios. Incrementará los costes productivos y reducirá nuestra competitividad", ha argumentado.

Cobos ha resaltado que el sector agrario lleva tiempo soportando una "grave crisis" de bajos precios que no permite a los agricultores y ganaderos cubrir unos costes de producción que, en los últimos años, "no han dejado de aumentar". "Aunque la modificada Ley de Cadena Alimentaria ya obliga a referenciar dichos costes productivos en los precios de los contratos entre productores y distribución, no terminan de aplicarse, ni sancionarse su incumplimiento y se siguen registrando movimientos abusivos y especulativos", ha añadido.

Además, ha continuado el líder de la organización agraria, "la crisis sanitaria ha agravado la situación del sector, con graves pérdidas para todos los subsectores agrarios debido al cierre del canal Horeca y las restricciones en materia de movilidad, transporte y fronteras". "Los problemas que ya arrastra el sector agrario, unidos a las nuevas exigencias europeas y a unos recortes presupuestarios tan fuertes, supondrán la puntilla definitiva para los agricultores y ganaderos andaluces. Si realmente queremos seguir construyendo un sistema productivo agrario fuerte y cada vez más sostenible y saludable, e independiente a nivel europeo, las reducciones en el presupuesto para la PAC son intolerables", han concluido desde UPA.