La patronal ve un "fracaso" la huelga del manipulado en Almería, ya que se ha trabajado "casi con normalidad"

ALMERÍA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería (Coexphal), Luis Miguel Fernández, ha señalado este lunes que la huelga sectorial de cuatro días convocada por los sindicatos CCOO y UGT entre los trabajadores de la industria auxiliar de la agricultura ha sido un "estrepitoso fracaso" puesto que, según ha asegurado, "la gran mayoría de empresas y cooperativas asociadas han podido abrir sus almacenes y trabajar con casi normalidad".

En un comunicado, la entidad que representa a parte de la patronal en la negociación del nuevo convenio colectivo para un sector que emplea a más de 25.000 personas ha apuntado que las "pocas empresas" que han tenido "dificultades" para trabajar "ha sido porque los piquetes han impedido a los trabajadores el también legítimo derecho al trabajo".

Con ello, ha asegurado que "a medida que se han ido disipando los piquetes se ha comprobado que los trabajadores iban a sus puestos de trabajo del manipulado casi en tu totalidad", con lo que ha achacado los paros en alhóndigas y comercializadoras a la "coacción sindical".

La entidad ha señalado que el sábado tuvo que celebrarse una "reunión de urgencia" con la Subdelegación de Almería para solicitar presencia de Guardia Civil y Policía Local en los accesos a los centros de trabajo. Así, han agradecido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad que "han posibilitado el acceso de los trabajadores a la mayor parte" de las empresas comercializadoras.

Para Coexphal, las exigencias de los sindicatos "son de tal calibre que no pueden ser asumidas y no se puede forzar ni se debe firmar un convenio o pacto que luego no pueda cumplirse".