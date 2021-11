Las portadas de los periódicos del martes 2 de noviembre

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La desigualdad se cronifica en España tras año y medio de covid"; "Guterres urge a actuar: 'Estamos cavando nuestras tumbas'"; "El pacto judicial Gobierno-PP afronta el duro rechazo de los demás grupos"; "Importar gas por barco, más caro y complejo"; "Macron y Johnson evitan la ruptura en la crisis por la pesca".

EL MUNDO: "La CEOE se asegura que la UE impedirá una reforma laboral radical"; "El plante de China deja tocada la Cumbre del Clima"; "El 'Pollo' Carvajal dice que el CNI le protegió a cambio de informar de Podemos y le facilitaron el NIE".

LA VANGUARDIA: "El coche es más eficaz que el transporte público en las ciudades de España"; "Líderes mundiales claman por un pacto para salvar el planeta"; "Sánchez se reúne con Calviño y Díaz para encauzar la reforma laboral".

ABC: "El constitucionalismo catalán intenta rearmarse de nuevo"; "'Basta de tratar a la naturaleza como un retrete y de cavar nuestra propia tumba".

EL CORREO: "Basta de tratar a la naturaleza como un váter"; "La temporalidad en el sector público vasco bate récords y llega al 42,3%"; "El volcán de La Palma recrudece su actividad"; "La mayoría de las 115 ambulancias eléctricas de Bizkaia y Álava están inmovilizadas".

LA RAZÓN: "Sánchez no aceptará una reforma laboral sin acuerdo con la patronal"; "António Guterres: 'Basta ya. La naturaleza no es un váter'"; "Génova no quiere que Ayuso presida el PP de Madrid"; "Los funcionarios de prisiones critican a Marlaska tras el asesinato del pequeño Álex"; "Pujol Ferrusola pide a la Audiencia cobrar el salario mínimo de sus cuentas blanqueadas"; "Los españoles aumentarán en 12.000 millones el dinero que disponen en efectivo"; "Podemos cree que la estrategia de Díaz es distanciarse de ellos para no desgastarse".