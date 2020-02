El PP pide sobre la protesta agraria en Mérida que el Gobierno aporte "soluciones" y a Vara que se posicione ante la PAC

Publicado 21/02/2020 12:13:03 CET

MÉRIDA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agricultura del PP extremeño, Mercedes Morán, ha pedido al hilo de la protesta agraria que se desarrolla este viernes en Mérida al Gobierno central de coalición entre el PSOE y Podemos que se deje de "palmaditas en el lomo" al sector y le aporte "soluciones" con medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ha mostrado de este modo el apoyo a los agricultores y ganaderos en su "justas reivindicaciones por una renta agraria que les haga vivir dignamente", teniendo en cuenta que el sector "no sólo tiene que sufrir la falta de rentabilidad de sus explotaciones, sino que además tienen que sufrir el trato que les da el Gobierno".

Tras lamentar, también, el "desprestigio" que a su juicio se está lanzando desde algún sector a los terratenientes, la 'popular' ha defendido que "no es el momento de palmaditas en la espalda, no es el momento de comisiones, no es el momento de entretener el tiempo en reuniones", sino que "es el momento de soluciones para esta situación límite que viven los agricultores y ganaderos", ha espetado.

Ha defendido, así, que la "soluciones" tienen que estar "impresas en el Boletín Oficial del Estado" por parte del Gobierno central de coalición del PSOE y de Podemos, que "son gobierno y los que tienen que dejar de pasar la mano por el lomo y dedicarse a trabajar por soluciones que puedan solventar esta situación".

Al mismo tiempo, ha incidido en que las reivindicaciones del sector agroganadero también tienen "más importancia" en unos momentos como los actuales en los que se está negociando la PAC, porque "ya hay encima de la mesa un recorte y lo que se está negociando es de qué cuantía es el recorte".

En este punto, ha invitado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que se vaya "posicionando" ante el "recorte" de la PAC que "va a pasar" y que, según ha dicho, "va a hacer que los agricultores y ganaderos no puedan sobrevivir, ni sus explotaciones ni la agricultura ni la ganadería".

"Así que el presidente Vara que dijo que si se recortaban los fondos de la PAC lo iban a tener enfrente que se vaya posicionando porque es lo que va a pasar, un recorte de la PAC que va a hacer que los agricultores y ganaderos no puedan sobrevivir ni sus explotaciones ni la agricultora ni la ganadería", ha espetado.