Raquel Martos publica 'Los sabores perdidos': "Invitaría a los políticos a clases de cocina pero quitaría los cuchillos"

Publicado 17/10/2019 17:45:47 CET

Raquel Martos publica 'Los sabores perdidos': "Invitaría a los políticos a clase - PENGUIN RANDOM HOUSE

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Raquel Martos presenta este miércoles su nueva novela 'Los Sabores Perdidos', de la editorial Penguin Random House, con la que busca "conectar el paladar y el corazón".

"Invitaría a casi todos los políticos a clases de cocina, a ver si rodeados de fogones, sin móviles donde tuitear y con las emociones hirviendo, acaban hablando con el corazón. Eso sí, quitaría los cuchillos de la cubertería", ha señalado Martos en una entrevista con Europa Press.

Sin embargo, ha añadido que entre los políticos, "sin duda", elegiría al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para darle clases de cocina. "Me lo pasaría pipa con él, me parece uno de los personajes de la política más divertidos que he conocido jamás", ha asegurado.

Para la escritora, su nueva novela trata sobre la necesidad de "recuperar personas, vivencias, sensaciones perdidas". "Incluso sobre la necesidad de recuperarnos a nosotros mismos. El poder evocador de la cocina me parecía un suero de la verdad infalible para una apertura colectiva de almas", ha precisado.

Asimismo, ha explicado que la idea de escribir el libro le surgió cuando la maestra de cocina Gabriela Tassile le dijo que quería "escribir un recetario" y que Martos reflejara "la relación entre la cocina y las emociones". "Me puse a caminar por esa idea y llegué al concepto 'Los sabores perdidos'", ha dicho.

En la novela, según ha apuntado Martos, los alumnos asisten a un curso ideado por una "enigmática" cocinera, Mayte, que se ha propuesto la "ambiciosa" aventura de reunir a un grupo de siete desconocidos, de distintas edades; distinta procedencia geográfica y cultural; diversas clases sociales; y con carácteres y personalidades muy varados.

En concreto, la escritora ha precisado que se trata de un grupo "heterogéneo" con algo en común, todos tienen "un sabor especial que les conecta con un momento de su vida". "Cada receta es el hilo del que Mayte tira para conocer quiénes son, quiénes fueron, qué les sucedió, por qué están en esa cocina peculiar en una casa de campo", ha subrayado la periodista.

"EN UNA MESA LOS PREJUICIOS SE FUNDEN COMO EL QUESO"

En este sentido, Martos ha indicado que quería un grupo "diverso y variado" que propiciara "el contrate, la discusión, la reflexión, el choque en algunos momentos". "Estamos en tiempos de buscar todo lo que nos separa, hay cierto empeño en levantar muros y en torno a una mesa, a veces, las fronteras culturales y de los prejuicios, se funden como el queso en el horno", ha comentado.

En su opinión, esta novela puede aportar al lector "la sensación de que podría ser perfectamente uno de los siete del curso" y que, "si piensa un momento", seguro que tiene "un sabor perdido como ellos ligado a una historia de vida que contar".

"Me gustaría además que les aportara emoción y disfrute, que se sientan aislados en ese lugar peculiar, que saboreen las historias de cada uno de ellos y que después, si se animan, se atrevan a hacer las deliciosas recetas de Gabriela y sientan lo que sienten los personajes", ha señalado Martos, en referencia a que su nueva novela cuenta con recetas de Gabriela Tassile, profesora de Masterchef y jefa culinaria del programa de televisión 'Hacer de comer'.

Para la escritora, cocinar para los demás es "más que un regalo, más que una atención". Así, ha añadido que cocinar para otros es "conectar con una zona íntima de quien se sienta a la mesa, con sus recuerdos, con sus sentidos, con sus sensaciones, con sus emociones".

"En un plato de comida caben la alegría, el disfrute, la melancolía y el erotismo; en los sabores cabe la vida entera", ha manifestado Martos.

Martos es periodista, guionista y escritora; ha trabajado en programas televisivos como 'El hormiguero' y radiofónicos como 'No somos nadie', 'La Ventana' o 'Protagonistas'; y ha escrito las novelas 'Los besos no se gastan' y 'No pasa nada, y si pasa, se le saluda'. Actualmente presenta una sección en 'Julia en la Onda', en Onda Cero, y es columnista en Infolibre.