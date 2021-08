Resurrection Fest Estrella Galicia organiza del 26 al 28 de agosto un festival en formato reducido

LUGO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Resurrection Fest Estrella Galicia Limited 2021 se celebrará con formato reducido del 26 al 28 de agosto, según informa la organización.

En concreto, explica que "gracias al Xacobeo 2021-22, a la Diputación de Lugo y al Ayuntamiento de Viveiro" se traerán los primeros artistas internacionales del metal a España tras la pandemia.

Será, explican, "un pequeño Resurrection Fest Estrella Galicia llamado Limited y de aforo muy reducido para que podamos vivir de nuevo conciertos de una manera segura tras estos años de sequía". Serán tres días de conciertos, del 26 al 28 de agosto, en el recinto de siempre, el campo de fútbol de Celeiro.

Bajo el abanico del Xacobeo y con el cumplimiento de las medidas de seguridad y sanitarias por la pandemia, actuarán Kreator; While She Sleeps (único concierto en España); Eluveitie; Jinjer; Destruction y The Ocean, entre otros. Los abonos de tres días podrán comprarse este viernes, 6 de agosto, a un precio especial de oferta.