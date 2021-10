Rioja, imparable en Estados Unidos

La DOC Rioja estuvo presente en varios de los actos que formaron parte de New York Wine Experience

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vinos de Rioja siguen dando que hablar en Estados Unidos, mayor mercado de vino del mundo donde estos tienen una gran repercusión y son cada vez más, y mejor, valorados. Este pasado fin de semana, la Denominación estuvo presente en varios de los actos que formaron parte de New York Wine Experience, uno de los eventos más esperados por los aficionados al vino y la gastronomía de todo el país.

Las actividades se celebraron en el afamado hotel Marriot Marquis, ubicado en el corazón de la gran ciudad, y a lo largo de todo el fin de semana fueron más de 4.000 personas. las que visitaron la feria. El ticket costaba 500 dólares y el perfil de los consumidores eran aficionados al vino y la gastronomía, con un alto conocimiento del sector, procedentes de todos los rincones del país.

Rioja patrocinó uno de los almuerzos exclusivos de la feria, actividad que reunió a 700 consumidores y que, por motivos de aforo, contó con una lista de espera de otras 600 personas. En la comida, una representación de vinos de la región seleccionados por la revista (teniendo en cuenta puntuación y valoración de los propios editores) sirvieron para armonizar un menú inspirado en la cocina española.

Los 12 vinos escogidos para la acción fueron: Barón de Chirel 2016 de los Herederos del Marqués de Riscal, Torre Muga 2016 de Muga, Gaudium 2016 de Marqués de Cáceres, 904 Gran Reserva 2010 de La Rioja Alta, Propiedad Viñas Tradicionales 2015 de Palacios Remondo, Imperial Gran Reserva 2015 de CVNE, Valserrano Blanco 2015 de La Marquesa, Tempranillo Blanco 2014 de Bodegas Bilbaínas, Larrosa Rosado 2020 de Izadi, Mi Lugar 2017 de Dominio de Queiron (Ontañon) y El Cristo de Samaniego de Amaren (Luis Cañas). Las bodegas representadas se mostraron muy satisfechas con la organización del evento felicitando cómo la iniciativa "aportó mucho valor y generó una imagen del conjunto de Rioja muy potente".

El evento de Rioja fue presidido por Tom Matthews, editor ejecutivo de la revista hasta el año pasado quien, actualmente, dirige la sección de vinos españoles. Mathews destacó la excelencia como pilar fundamental de la región: "lo realmente especial de Rioja es que la calidad que asegura el cumplimiento de las tradiciones y las normas establecidas, se mezcla con una capacidad de innovación y atrevimiento que es admirable. Esta coexistencia de tradición y falta de miedo a la innovación hace de Rioja una región única en el mundo".

Mathews dedicó unas palabras al equipo directivo del Consejo Regulador que no pudo viajar a la cita desde España por la imposibilidad de volar al país hasta el próximo día 8 de noviembre. Junto a Mathews, al evento acudieron los representantes de la campaña de la Denominación de Origen Calificada Rioja en Estados Unidos, Rodrigo Gutiérrez y Jennie Leuzarder, de la agencia Rwest.

Una comitiva de representación del Gobierno de España quiso ofrecer su apoyo a las bodegas de Rioja acudiendo a la cita. La mesa fue presidida por la cónsul general, Caridad Batalla quien, junto al consejero de Comercio y Economía, Bruno Fernández, y el consejero de Turismo, José Manuel de Juan, representaron al ejecutivo en el almuerzo patrocinado por la Denominación.

Al margen de la comida, un acto celebrado por la revista en otra de las salas de la feria contaba con diferentes protagonistas de Rioja ya que la bodega Marqués de Murrieta, en manos de su propietario, Vicente Cebrián, recibió el premio al mejor vino del mundo por su Rioja 'Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010'.

Desde el Consejo Regulador, en los últimos meses se han desarrollado numerosas acciones promocionales que, mediante actividades presenciales e híbridas, han permitido revalorizar los vinos poniendo el foco en acercar al consumidor una imagen renovada de estos, reflejando el compromiso de Rioja con la calidad.

La campaña ha prestado especial atención a las nuevas figuras y a los blancos y rosados, estos últimos protagonizaron el pasado verano 'Summer Virtual Wine Dinner', una cena con formato telemático que reunió a casi una decena de los principales medios especializados y fue destacada en portales tan relevantes como Wine Enthusiast o Forbes.

En las últimas semanas, además del reconocimiento de Wine Spectator a Marqués de Murrieta, encontramos que el ranking de Wine and Spirits destacó 3 bodegas de Rioja en las primeras posiciones de la lista del Top 100 del mundo. Además, Jesús Martinez Bujanda, bodeguero riojano afincado en Washington, fue galardonado como una de las jóvenes promesas del sector en el ranking 'Top 40 Under 40 Tastemakers of 2021' de la prestigiosa revista Wine Enthusiast.