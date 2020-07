El sector primario, protagonista de la visita de los Reyes a Cantabria este mes

Revilla subraya el "importante" papel del sector primario durante la pandemia del COVID-19 para garantizar el abastecimiento de comida

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La visita de los Reyes de España Felipe VI y Letizia a Cantabria se producirá "antes de que acabe el mes" y se centrará en poner en valor al sector primario, que, según el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha sido "muy importante" durante la pandemia del COVID-19 al haber surtido de alimentos a la población durante el estado de alarma, al evitar que hubiera desabastecimiento en las tiendas.

Así lo ha avanzado este martes, a preguntas de la prensa, Revilla, que no ha concretado las fechas exactas porque "le han dicho que no se diga" aún.

Revilla ha opinado que "una de las cosas positivas" que ha demostrado la pandemia vivida por la crisis sanitaria del coronavirus es la importancia que ha demostrado tener el sector primario que ha hecho que no faltaran alimentos.

"Gracias a que ha habido carne, leche, pescado, pues no nos hemos tenido que matar unos a otros buscando alimentos", ha señalado el presidente de Cantabria, que cree que si se hubiera dado desabastecimiento de comida en las tiendas durante la pandemia hubiera sido "terrible" y huiera producido "conflicto social" y "robos".

"No olvidemos que la primera necesidad del ser humano no es la sanidad, es la comida. La comida es la primera necesidad. La gente huye cuando hay hambre, no cuando está enferma", ha dicho Revilla, que cree que la pandemia ha demostrado que hay un sector primera "importante", y que "a veces" está "denostado", "mal pagado" o "incomprendido en Europa", al que "hay que proteger".

Revilla ha realizado estas declaraciones, cuestionado por los meidos de comunicación, tras haber recibido a la presidenta y a la vicepresidenta del Consejo de la Mujer, Sofía Arobes y Lourdes Gómez, respectivamente.

ANTERIORES VISITAS DE LOS REYES

La visita de los Reyes a Cantabria se encuadra dentro de la gira por España que están llevando a cabo los monarcas este verano y que se inició el pasado 23 de junio en Gran Canaria.

Con esta gira, los monarcas quieren contribuir a ayudar a la recuperación económica del país tras la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Hasta ahora, los Reyes han recalado ya, dentro de esta gira, en comunidades como Canarias, La Rioja, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares o Andalucía.

La última visita institucional de Felipe VI a Cantabria fue en mayo de 2018 a Reinosa para asistir a la celebración del centenario de la empresa Sidenor.

En julio de 2017, Felipe y Letizia también recalaron en Cantabria para visitar el monasterio de Santo Toribio de Liébana y antes, en junio de ese año, presidieron la inauguración del Centro Botín de Santander.