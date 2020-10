Tres ong andaluzas se alzan con premios de la gestora de fondos de BBVA y recibirán 170.000 euros

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cudeca en Málaga, la organización Cooperación Internacional de Sevilla y Bancosol Alimentos se han alzado con tres de los veintisiete premios en la segunda convocatoria lanzada por la gestora de fondos BBVA Asset Management (AM), en el que se comprometía a donar el 25% del total de la comisión de gestión del fondo BBVA Futuro Sostenible ISR a proyectos solidarios.

La Fundación Cudeca recibirá 100.000 euros por alzarse con uno de los tres Grandes Premios y las otras dos ONG, la Organización Cooperación Internacional y Bancosol Alimentos, recibirán un total de 37.090 euros cada una, ha informado BBVA por medio de una nota.

La donación prevista por la gestora de fondos de BBVA es de 1,2 millones para este año, que se repartirá entre proyectos por todo el territorio nacional.

La Fundación Cudeca, ubicada en Málaga, destinará los 100.000 euros del Gran Premio de BBVA AM a su proyecto 'Un lugar donde vivir plenamente la vida que queda hasta el final'.

La iniciativa, que beneficiará a 225 personas, quiere mejorar el bienestar de pacientes con enfermedades avanzadas en un entorno diferente como el de la Unidad de Día Cudeca (UDC).

Este recurso socio-sanitario innovador y pionero en España dispone de un variado número de terapias y actividades que se ofrecen en un ambiente acogedor desarrollado por el equipo de enfermería, fisioterapeuta, trabajadora social y psicólogo, complementado por la aportación del voluntariado.

El programa ofrece un enfoque rehabilitador activo integral a nivel físico-funcional, psíquico, social y un tiempo de respiro para los familiares de su rol de cuidador.

Cooperación Internacional de Sevilla destinará la donación de BBVA AM, 37.090 euros, a su proyecto 'Living for Others'.

El programa, que se desarrolla en Sevilla, Córdoba, Granada y Jerez, tiene como objetivos distribuir comida entre los más desfavorecidos y formar a jóvenes para diferentes acciones de voluntariado. Gracias al reparto de alimentos que se realizará semanalmente en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla se atenderán las necesidades básicas de comida, bebida y productos de higiene de familias en riesgo de exclusión social.

A través de la formación, la organización realizará cursos y jornadas destinadas a aquellos jóvenes que deseen formar parte de algún programa de voluntariado estable.

Con esta donación económica, la organización pretende a ayudar a 820 personas en riesgo de exclusión social y en situación de extrema de necesidad, además de alumnos de centros educativos en zonas desfavorecidas.

PROYECTO EMPLÉATE DE BANCOSOL ALIMENTOS

Bancosol Alimentos, con sede también en Málaga, destinará esta donación a su proyecto 'Empléate' dirigido a 50.528 personas de toda la provincia andaluza en riesgo de exclusión social.

El programa propone mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo de un programa integral que ayude a paliar su situación y/o a revertir aquellos casos en que sea posible mediante un acceso al empleo.

Para ello se hará una actividad de acompañamiento en su itinerario para la inserción laboral y acciones formativas como cursos de catering o atención sociosanitaria en el domicilio.

La entidad realizará una captación y reparto de cerca de 6 toneladas de alimentos mediante donaciones y campañas.

MÁS DE DOSCIENTAS CANDIDATURAS

Este año la gestora de activos de BBVA ha recibido 232 candidaturas, de las que 181 cumplían las bases de la convocatoria. Un 34% son proyectos relacionados con la inclusión social; un 50%, con dependencia mayores y salud, y un 16% con el medioambiente.

Los 27 premios ganadores se reparten en las siguientes categorías geográficas: tres premios nacionales y tres para cada una de las siete direcciones territoriales de BBVA en España. Cada uno de estos proyectos ganadores recibe 37.090 euros.

Se ha creado una nueva categoría llamada Grandes Premios, con 100.000 euros para cada uno de los tres proyectos ganadores. En 2019 BBVA AM donó 17.000 euros a la ONG Adisli cuyo objetivo es fomentar el acceso al empleo público de personas con discapacidad intelectual e inteligencia límite.

FONDO DE INVERSIÓN SOLIDARIO

BBVA Futuro Sostenible ISR es un fondo de inversión solidario, que tiene el compromiso de donar anualmente un 25% del total de la comisión de gestión a proyectos solidarios.

A cierre de 2019, este producto alcanzó un patrimonio bajo gestión de 967 millones de euros, con lo que el importe de la donación generado sobre el patrimonio del fondo ascendió a más de 1,19 millones de euros.

La alta captación de este año refleja el interés de los inversores por fondos que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad.

BBVA Futuro Sostenible fue el producto mixto ISR (inversión socialmente responsable) con mayores entradas netas de patrimonio el año pasado y uno de los diez fondos de inversión españoles que más captaron en 2019.

A nivel europeo, fue también uno de los 20 fondos de inversión socialmente responsables con mayores suscripciones netas, situándose en el número 13 del ranking.

El producto de inversión fue elegido el mejor fondo solidario en la gala de los premios Expansión - Allfunds a los mejores fondos de inversión de 2019 celebrada en marzo.