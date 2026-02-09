Advierten de pérdidas de 59 millones de euros en el marisquero de la ría de Arousa en los últimos cinco años

Archivo - Una mujer camina por la ensenada de San Simón, Rías Baixas, a 17 de noviembre de 2023, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector marisquero de la ría de Arousa ha alcanzado pérdidas de 59 millones de euros en los últimos cinco años (2021-2025), según han alertado la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y las cofradías y agrupaciones de mariscadoras y productores de mejillón.

Así lo han expuesto este lunes en una rueda de prensa, en la que han hecho referencia a los datos globales de producción de bivalvos, salvo mejillón, recogidos de pescadegalicia.gal, de los cuatro últimos quinquenios y del bienio 2024/2025.

En este sentido, han hecho referencia a la evolución de la almeja babosa, fina, roja, japónica y berberecho. Además, han denunciado que esta pérdida productiva y la "ausencia de un plan público de saneamiento y regeneración" de la ría por parte de la Xunta, "deja sin horizonte de futuro al sector".

"Las pérdidas económicas consecutivas (2021-2025) de los principales recursos de bivalvos, salvo mejillón, son de 10 millones de euros en 2021 y otros tantos en 2022; de 8,5 millones de euros en 2023 y de 30,8 millones de euros en 2024-2025. Lo que supone una pérdida de 59,3 millones de euros en los últimos cinco años", han denunciado.

Según los datos hechos públicos, la producción total media anual en el bienio 2024-2025 se situó en 1.808 toneladas, lo que supone un descenso del 52% respecto a la media de 2019-2023 (3.506 toneladas) y pérdidas económicas de 29,7 millones de euros en ese periodo.

POR ESPECIES

Por especies de bivalvos, la almeja babosa pasó de una media anual de 268 toneladas en 2019-2023 a 48 toneladas en 2024-2025, un descenso del 82%, que se traduce en pérdidas de cerca de ocho millones de euros.

La almeja fina registró una caída mayor, del 85% con relación a la media de 2019-2023, mientras que el berberecho, en el mismo período, redujo su producción un 87% --desde 2008 su presencia en la ría pasó de ser un "recurso fundamental a tener una presencia mínima"--.

En cuanto a la almeja japónica, más resistente a las condiciones adversas y que fue introducida ante el descenso de otras especies, sufrió una reducción del 38% respecto al período 2019-2023.

Asimismo, la almeja roja pasó 144 toneladas al año en el periodo de 2019-2023, a registrar un total de 91 toneladas en el bienio 2024-2025, lo que supone un descenso del 47% con relación a la media de 2019-2023.

Esta situación tiene consecuencia directa en los Permisos de Explotación (Permex) de marisqueo en la ría de Arousa, que en 2011 se situaban en 1.731 y el 2025 cerró con un total de 1.354 --de ellos, 156 son personas mayores de 60 años y 574 están entre 51 y 60, cerca de la jubilación--.

En este contexto, el sector ha demandado a la Xunta un plan "urgente" de regeneración de los bancos marisqueros y de "saneamiento integral" de la ría y de los ríos. Todo ello, acompañado de una "fuerte dotación económica", así como la paralización del punto de vertido de Sálvora y de los "proyectos estratégicos nefastos para la ría".