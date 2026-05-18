Agro.- Balfegó inicia su campaña de pesca de atún rojo con una cuota asignada de 4.045 toneladas

Embarcación de Balfegó - BALFEGÓ

TARRAGONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Balfegó Grup iniciará este martes 19 de mayo su campaña anual de pesca de atún rojo y dispondrá hasta el 1 de julio para capturar una cuota asignada total de 4.045 toneladas, fruto de los acuerdos establecidos con distintas embarcaciones españolas, francesas e italianas proveedoras.

La campaña movilizará a una flota de 13 barcos de cerco, 26 embarcaciones auxiliares y generará más de 350 puestos de trabajo directos, informa Balfegó en un comunicado este lunes.

El adelanto del inicio de la campaña responde, como en el conjunto del sector, "a la adaptación del calendario pesquero a los cambios detectados en el comportamiento migratorio del atún rojo, vinculados al calentamiento progresivo de las aguas del Mediterráneo", aunque la compañía confía en que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar la campaña con normalidad.

La campaña se desarrollará de nuevo bajo el sello B Corp, certificado que Balfegó obtuvo en marzo de 2024, convirtiéndose en la primera empresa del sector pesquero español en conseguirlo.

También contará con la supervisión de trece observadores independientes miembros de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).