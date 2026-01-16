Agro.- Los pescadores catalanes se suman al paro contra las "inasumibles" normas de la UE

Archivo - Pescador - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors ha convocado una jornada de huelga para el próximo lunes en protesta por las nuevas medidas de control impuestas por la Comisión Europea, que considera "inasumibles" y amenazan la supervivencia de la actividad: "Nos extinguiremos", ha alertado Ferran Martínez, patrón mayor de Blanes (Girona), en declaraciones a Europa Press.

Con este paro, se adhieren a la movilización de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que prevé paralizar todos los puertos de España ante el nuevo reglamento que obliga a los barcos a emitir un preaviso de cuatro horas antes de faenar y a notificar una estimación precisa de capturas y peso antes de llegar a puerto.

"Cargamos con una mochila a la que cada vez tiran más piedras. Tenemos un problema grave con el relevo generacional; los jóvenes no quieren comprar un barco y mantener esta profesión. Con estas normas inasumibles, nos extinguiremos como sector", ha lamentado Martínez.

Ha argumentado que el reglamento europeo permite a los Estados miembros adaptar la norma a la realidad del sector, algo que, según indica, no se está produciendo.

"Si no eliminan estas dos normas, los barcos no podrán salir a faenar. Nadie con dos dedos de frente puede ir al mar sabiendo que es imposible cumplir estas condiciones", ha apuntado.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO

La convocatoria de huelga se produce apenas un mes después de que el Consejo de Ministros de Pesca de la UE anunciara un tope de 143 días de faena para la flota de arrastre del Mediterráneo en 2026 --manteniendo la cifra de 2025--, una de las reivindicaciones que perseguía el sector pesquero español.

Sin embargo, Martínez asegura que la realidad en los puertos es distinta: "He recibido el borrador de los días que podré faenar este 2026 y mis barcos solo tendrán entre 90 y 130 días disponibles de pesca", asevera.

La continuidad de las movilizaciones dependerá de la reunión prevista para este lunes con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha dejado en manos de las cofradías si mantienen o no sus paros de actividad en función de las conclusiones del encuentro.