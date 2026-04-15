Anfaco valora la aplicación provisional de Mercosur, pero alerta de "asimetrías" en ciertos productos

VIGO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cytma) ha valorado la aplicación provisional del acuerdo interino de comercio entre la Unión Europea y Mercosur, prevista a partir del 1 de mayo, que ven como "un avance estratégico" para el sector transformador de productos de la pesca y la acuicultura de España.

Según ha apuntado la Asociación, el nuevo marco "favorecerá el acceso a materias primas clave" y "abre oportunidades moderadas en exportación", planteando "retos relevantes en términos de equilibrio comercial".

El acuerdo permitirá avanzar hacia un entorno comercial más estable, sobre todo en lo relativo al suministro de materias priomas estratégicas para la industria transformadora española. Así, "la eliminación inmediata de aranceles a la entrada en aplicación provisional facilitará la importación de especies esenciales para el tejido industrial español como merluza argentina, pota o anchoíta, mientras que el gambón argentino congelado, principal producto importado por España, tendrá una liberalización progresiva".

Anfaco ha recordado que, en 2025, las importaciones españolas de productos pesqueros desde Mercosur, especialmente en categorías como pescado congelado, crustáceos y moluscos, alcanzaron cerca de 300 millones de euros. Mientras, las exportaciones españolas del conjunto de productos de la pesca y la acuicultura a países de Mercosur alcanzaron las 1.555 toneladas con un valor cercano a 11,5 millones de euros, destacando especialmente productos como el pulpo, la tintorera y el calamar congelados.

En productos transformados destacan las preparaciones y conservas de sepias y calamares, las conservas de atún, las conservas de sardinas o las conservas de mejillón.

"LIMITACIONES" Y "ASIMETRÍAS"

Algunos productos, como pulpo, calamares y potas quedan libres en la entrada en aplicación del acuerdo, mientras que la tintorera se liberaliza en 5 etapas. No obstante, el acceso a este mercado, ha advertido Anfaco, "presenta limitaciones", en concreto, en el segmento de productos de mayor valor añadido.

Así, Mercosur establece calendarios de liberalización más prolongados, de hasta 16 etapas, y excluye determinados productos de interés para la industria española, como las conservas de mejillón. "Esta situación refleja una asimetría en el grado de apertura comercial entre ambas partes, que condiciona el potencial exportador del sector español", ha avisado.

Con respecto al acceso al mercado de la UE, se mantiene la exclusión de las conservas de atún de esa liberalización arancelaria, debido a su importancia para la industria transformadora. El sector ve "positiva" esa medida, que protege "un segmento estratégico" y refuerza la necesidad de que los acuerdos comerciales "garanticen un equilibrio entre apertura de mercados y protección de productos claves".

Anfaco ha subrayado que la mejora progresiva de las condiciones arancelarias "permitirá reforzar la competitividad y dotar de mayor estabilidad y previsibilidad el abastecimiento de materias primas, facilitando la planificación empresarial, la inversión y el posicionamiento internacional del sector".

En todo caso, la Asociación considera "esencial" que el acuerdo se acompañe de garantías para asegurar condiciones de competencia equilibradas, "incluyendo requisitos sanitarios, trazabilidad y estándares de producción".