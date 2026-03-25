Cinco barcos de altura de Ondarroa (Vizcaya) paralizan su actividad por la subida del precio del gasoil

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BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco barcos de la flota de altura de Ondarroa (Vizcaya) han decidido paralizar su actividad por la repercusión de la subida del precio del gasoil, que se ha sumado al cierre de la campaña del verdel, cuya cuota se ha reducido este año un 70%. Por ello, los armadores han pedido a los gobiernos vasco y central que ayuden a conseguir más cuota de verdel para compensar el incremento del precio del combustible.

Según ha declarado a Radio Euskadi el gerente de la Asociación de Armadores de Pesca de Altura de Ondarroa, Mikel Ortiz, en función del precio del gasoil, la parada, iniciada el pasado domingo, podría afectar a otras embarcaciones. "Depende de cada arte de pesca, no es lo mismo pescar aquí cerca que más lejos, en aguas más profundas y aguas menos profundas", ha explicado.

Ortiz ha asegurado que las embarcaciones han "hecho ya números negativos" debido a que el precio del pescado no se eleva "desde hace 15 años" y el coste del combustible "no para de subir". "Si hay que pagar costes de tripulación, seguros sociales y todo, y te sale la marea negativa, hay que tomar la decisión de no poder seguir, porque salir al mar supone perder dinero", ha manifestado.

Ha precisado que el incremento del precio del gasoil supone para los buques de altura un aumento de 4.000 euros diarios, por lo que la ayuda anunciada por el Gobierno central, alrededor de 500 euros por día, "es muy insuficiente para cubrir el agujero" actual. "Son unas ayudas que son muy insuficientes", ha dicho.

El gerente de la Asociación de Armadores de Pesca de Altura ha asegurado que a estos inconvenientes hay que añadir el cierre de la campaña del verdel, con la cuota ya agotada para la flota de altura que faena en Francia, como la de Ondarroa. "Este año ha habido un recorte del 70% de esta especie", ha recordado.

MAYOR CUOTA DE VERDEL

Por ello, este pasado lunes, el sector ha pedido a los Gobierno vasco y español que ayuden a conseguir mayor cuota de verdel, ya que esto "podría ser un parche para compensar de alguna manera el incremento de gasoil".

Para Mikel Ortiz, la reducción del pescado para comercializar "sin duda alguna lo acabará pagando el consumidor final". Sin embargo, a su juicio, "lo más grave es la cadena de abastecimiento del pescado, que no se vio afectada en la pandemia o en la guerra de Ucrania, y en este caso sí se va a ver afectada".

"Con cinco barcos menos, se va a ver reducido casi a la mitad del pescado que van a poder comercializar y vender y sacar a los mercados, a las pescaderías, a los Mercabilbao o Mercamadrid", ha explicado. Tal y como ha señaldo, los mayoristas están "lógicamente muy preocupados, pues su actividad se ve también en riesgo".

Por otra parte, ha asegurado que la patronal Cepesca ha remitido este pasado lunes una carta al Ministerio de Pesca para exponer las preocupaciones y peticiones del sector. Además, el secretario general de Cepesca se reunirá este jueves con el comisario europeo Kostas Kavis para pedirle "medidas adicionales" para el sector pesquero para que "pueda seguir realizando su trabajo" y el 15 de abril, la Eurocámara abordará la afección del precio del gasoil en el sector.

"Hay que recordar que en la pandemia fuimos un sector estratégico imprescindible porque aportamos alimentos a los hogares de este país y ahora mismo lo que pedimos es que se tenga eso en consideración", ha concluido.