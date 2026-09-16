Las cofradías gallegas se reunirán este lunes para abordar la subida de combustibles

Archivo - Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores gallegas se reunirán este lunes, 21 de septiembre, para abordar la subida de combustibles que padece el sector en los últimos meses.

La cita tendrá lugar en la sede de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, en O Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, a partir de las 17.00 horas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, explica que están convocados todos los patrones mayores para abordar una problemática que "no solo afecta a Galicia, a toda España".

Explica que en los últimos meses el litro de combustible para embarcación se ha duplicado, al pasar de 0,60 euros por litro a 1,45 euros en algunos casos. "Y esto pasa mientras las ayudas están al mínimo", se queja Sieira en relación con una situación de dificultades para la flota.