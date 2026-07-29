El estudio Bioman confirma el estado favorable de la anchoa del Golfo de Vizcaya

Campaña Bioman de anchoa 2026 - AZTI

SAN SEBASTIÁN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La población de anchoa del golfo de Vizcaya mantiene "una situación favorable", según los resultados preliminares de la campaña científica Bioman 2026, desarrollada por el centro tecnológico vasco Azti durante el pasado mayo.

Esta campaña estima una biomasa provisional de 155.000 toneladas, por encima del límite biológico de seguridad establecido para la especie en 26.600 toneladas.

Este indicador representa en peso la cantidad de anchoas que aproximadamente hay en el golfo de Vizcaya en mayo y constituye una de las principales referencias para evaluar el estado de la población, según han explicado desde centro científico y tecnológico vasco especializado en el medio marino y la alimentación.

Uno de los resultados más destacados de Bioman 2026 es la elevada proporción de anchoas jóvenes. El análisis de la estructura por edades muestra que el 74% de los ejemplares observados tiene un año, un porcentaje elevado en comparación con la serie histórica. Las anchoas de dos años representan el 21% de la muestra y las de tres años, el 5%.

Desde Azti han destacado que este elevado porcentaje de peces jóvenes, conocido como reclutamiento, es "especialmente importante en una especie de vida corta como la anchoa", ya que favorece "la renovación y la estabilidad" de la población.

Bioman es una de las principales campañas científicas utilizadas para conocer el estado de la anchoa del golfo de Vizcaya y aportar información al asesoramiento científico que sirve de base para establecer las posibilidades de pesca.

Tras la campaña se aplica el Método de Producción Diaria de Huevos, una técnica de referencia internacional que permite estimar la biomasa de anchoas a partir de los huevos presentes en el mar y la fecundidad de la población. Así, permite calcular en la época de reproducción cuántas anchoas adultas hay a partir de los huevos que se encuentran en el mar y la cantidad de huevos que produce una anchoa.

El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) estimó en diciembre de 2025 una biomasa de 119.768 toneladas para 2025, por encima de la biomasa límite de 26.600 toneladas a partir de los datos obtenidos en Bioman 2025, la campaña francesa de mayo (Pelgas), la campaña de estima de juveniles de Azti en otoño (Juvena) y la información de las capturas de la flota de 2025.

Para 2026, el Total Admisible de Capturas se fijó en 33.000 toneladas para las flotas de España y Francia, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2026/249 del Consejo, de 26 de enero de 2026.

La estimación definitiva de la biomasa correspondiente a 2026 se obtendrá en noviembre mediante el análisis conjunto de las campañas Bioman, Pelgas y Juven y de la información procedente de las capturas de la flota, en el marco del grupo de trabajo del CIEM sobre anchoa, sardina y jurel.

"BUENA NOTICIA"

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del País Vasco, Amaia Barredo, ha considerado que los datos preliminares de la campaña Bioman "son una muy buena noticia y apuntan a que nuestros arrantzales podrán contar el próximo año con una cuota de pesca similar a la de los últimos ejercicios, si la campaña Juvena de otoño confirma estas previsiones".

Las series de datos obtenidas durante más de tres décadas mediante campañas oceanográficas y pesqueras han permitido conocer mejor la evolución de la anchoa, detectar cambios en la población y adaptar las medidas de gestión al estado del recurso, según han recordado desde Azti.

Este seguimiento resulta "especialmente relevante" en una especie "de ciclo vital corto y elevada variabilidad natural". La información científica permite que las administraciones, el sector pesquero y la comunidad investigadora dispongan de datos objetivos para compatibilizar la actividad pesquera con la conservación de uno de los principales recursos del Cantábrico.

La campaña Bioman incorpora, además, un enfoque ecosistémico desde 2016, que combina el seguimiento científico con criterios de sostenibilidad y conservación de los ecosistemas marinos.

La edición 2026 ha sido realizada por Azti en el marco del Programa Nacional de Datos Básicos (PNDB) 2022-2027, que da cumplimiento al marco europeo de recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero, y apoyo al asesoramiento científico para la Política Pesquera Común.

La campaña cuenta con la financiación de la Unión Europea, la Dirección de Pesca del Gobierno Vasco y la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha facilitado el uso de los buques oceanográficos Emma Bardán y Vizconde de Eza.