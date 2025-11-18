La Junta de Andalucía refuerza la pesca y la acuicultura con 60,6 millones de euros en 2026, un 19% más que este año

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, en la reunión de la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola, celebrada en Sevilla con los representantes del sector. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes durante la nueva reunión de la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola celebrada en Sevilla el refuerzo del apoyo económico a los sectores pesquero y acuícola que recoge el Presupuesto de la Junta para 2026, con 60,6 millones de euros, lo que supone un 18,8% más que en el ejercicio actual.

"La pesca y la acuicultura importan y son una prioridad para este Gobierno", ha afirmado al respecto Fernández-Pacheco. En relación, según una nota de la Junta, ha indicado que este incremento presupuestario se traduce en "más recursos para la modernización, la sostenibilidad y el futuro de la pesca y la acuicultura en Andalucía".

Entre las partidas más destacadas, el consejero ha señalado 19,7 millones de euros para transformación y comercialización --un 41,8% más que en 2025--, así como 14,9 millones para el desarrollo sostenible de la pesca y 7,7 millones para el de la acuicultura. "El compromiso es firme y se demuestra con hechos", ha subrayado el consejero, que ha apuntado a que quieren "que la actividad pesquera siga generando empleo y arraigo en los puertos porque, sin pescadores, no hay pesca".

Además, este encuentro se ha celebrado, en un "momento decisivo" para el futuro de la flota, puesto que, en las próximas semanas, la Comisión Europea fijará los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca para 2026. Por ese motivo, el Gobierno andaluz ha informado de los avances logrados en la reunión que el presidente de la Junta y el propio consejero han mantenido con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, hace apenas una semana en Cádiz.

En dicha reunión, el comisario se ha comprometido a buscar una vía que permita ampliar los días de pesca de la flota de arrastre del Mediterráneo antes de final de año, algo "clave para salvar la campaña navideña, teniendo en cuenta que más de la mitad de la flota ha agotado ya sus días de actividad".

Asimismo, el comisario ha trasladado su apoyo a que la subida de cuota del atún rojo que se está negociando actualmente en la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) "sea la mayor posible, reconociendo el esfuerzo del sector andaluz en sostenibilidad".

Junto a ello, el consejero ha concretado que en las próximas semanas se publicará una convocatoria de ayudas por cinco millones de euros para transformar y comercializar productos pesqueros y acuícolas, además de otra convocatoria por 40.000 euros para la promoción de los productos pesqueros andaluces.

Por último, Fernández-Pacheco ha insistido en que la Junta seguirá "muy pendiente" de las decisiones europeas y que mantendrá "una defensa firme" de los intereses andaluces. En este sentido, ha valorado que la importancia de que sepan que Andalucía tiene "presencia activa" en todos los foros "donde se toman las decisiones que tienen un impacto directo sobre los pescadores", y ha declarado que van a defender a los pescadores "con uñas y dientes, aquí, en Madrid y en Bruselas".