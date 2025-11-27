Agro.- La Generalitat muestra su "decepción" por la propuesta pesquera de la CE para 2026

Pesqueros amarrados a puerto. - GENERALITAT

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha mostrado su "profunda decepción y preocupación" por la propuesta presentada por la Comisión Europea (CE) de gestión pesquera para 2026, en un comunicado este jueves.

El Govern ha explicado que la propuesta "no refleja la realidad del sector pesquero" catalán ni reconoce los, textualmente, importantes esfuerzos que la flota ha hecho para garantizar la sostenibilidad de las especies.

Ha señalado que estos esfuerzos han comportado "sacrificios económicos y operativos" por parte de las cofradías y las empresas pesqueras y que se ha demostrado una recuperación de los estocs.

Así, la Conselleria "rechaza de forma contundente" la reducción del 65% del esfuerzo pesquero propuesta para Catalunya.

Además, ha dicho que la propuesta está "desconectada de los datos científicos actuales", de la evolución de los estocs y de la realidad socioeconómica de las comunidades pesqueras.