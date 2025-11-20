Agro.- Generalitat y pescaderos de Barcelona trasladan a la CE las dificultades del sector

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, el Gremi de Peixaters de Catalunya, la Federació de Mercats Municipals de Barcelona se ha reunido con la directora general de Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, Charlina Vicheva, para explicar las dificultades del sector, informa el Gremi este jueves.

Han participado el director general de Política Marítima y Pesca Sostenible de la Generalitat, Antoni Espanya; la subdirectora general de Pesca, Itziar Castro; el jefe del Servicio de Comercialización, Martí Puig; el presidente del Gremi de Peixeters de Catalunya, Àlex Goñi, y el secretario de la Federación de Mercats Municipals de Barcelona, Francesc Leyva.

Los representantes han puesto en valor la importancia del pescado de lonja para las pescaderías, y la función de los pescaderos como prescriptores.

También han explicado la dificultad actual a la que se enfrentan muchas pescaderías, especialmente la adaptación a normativas comunitarias que "a menudo no se ajustan a la realidad de las pequeñas empresas familiares del sector".

Por ello, han pedido que las regulaciones tengan en cuenta la singularidad de las pescaderías tradicionales y el servicio esencial que prestan a los consumidores.