Agro.- El Govern abona 139 millones de ayudas directas de la PAC disociadas de la renta de 2025

Archivo - Las ayudas directas disociadas de la renta beneficiarán a 35.292 personas en 2025. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación abonará el pago de 139,01 millones de euros de ayudas directas disociadas de la renta que contempla la Política Agraria Común (PAC) este 2025 y que beneficiarán a 35.292 personas.

Esta línea, según ha informado el Govern este miércoles en un comunicado, incluye una ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que concentra 106,4 millones de euros del presupuesto, y la ayuda redistributiva complementaria a la renta, por 27,9 millones, ambas repartidos a un total de 35.292 personas.

También se abonarán 4,57 millones de euros de la línea de ayuda complementaria a la renta para jóvenes, que recibirán 948 personas, una vez la Generalitat emita las resoluciones de pago a partir del 9 de diciembre.

El departamento ha destacado este año se han podido solicitar dichas ayudas hasta el 2 de junio, una ampliación del plazo que ha reducido "de manera importante" el tiempo real de ejecución de los controles que marca la norma europea.

Pese a ello, el Govern ha valorado que el sistema integrado de gestión y control del departamento, junto con la participación de todo el personal, "ha permitido que se tengan en cuenta todas las solicitudes".

AYUDAS DIRECTAS Las líneas de ayudas directas representan el 70% de los recursos de la PAC que se gestionan en Catalunya, y alzan se financian íntegramente a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).

En España, el presupuesto anual supera 4.800 millones de euros para este tipo de ayudas, de los cuales aproximadamente 255 millones van destinados a Catalunya, con el objetivo de "cumplir con las buenas prácticas agrarias y medioambientales, así como las obligaciones legales en materia de medio ambiente y de salud".

A partir de febrero de 2006, está previsto que se inicien los pagos para las ayudas directas asociadas, tanto agrícolas, ganaderas como de ecoregímenes.