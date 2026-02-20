Agro.- El Govern abona 3,5 millones de la PAC 2025 a 1.053 ganaderos del sector ovino y caprino

Imagen de un campo catalán - GENERALITAT

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha empezado a abonar este viernes 3,5 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) de 2025 a 1.053 ganaderos del sector ovino y caprino, informa en un comunicado.

Estas ayudas están financiadas al 100% por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y se destinan a atender a los sectores específicos con riesgo de disminución o abandono de la producción.

La mayor parte del monto se dirige a la ganadería extensiva y semiextensiva de ovino y caprino de carne, con 2,8 millones, seguida de la producción sostenible de leche de oveja y de cabra (306.000 euros) y de la ganadería extensiva y semiextensiva de ovino y caprino que pasturan subproductos (355.000 euros).