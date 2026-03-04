Agro.- Ordeig pide a la UE cambios en la gestión y gobernanza de la pesca: "Estamos decepcionados"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en la sesión de control al Govern en el Parlament - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha reclamado a la UE cambios en la política, la gestión y la gobernanza de la pesca: "Estamos decepcionados", ha lamentado.

Así se ha pronunciado este miércoles en Bruselas, en la clausura de la jornada 'Crida de la Mediterrània per uns territoris vius, solidaris i sostenibles', organizada por la Associació Catalana de Municipis (ACM), a Associació d'Iniciatives Rurals i Merítimes de Catalunya (ARCA) y la Euroregión Pirineos-Mediterránea.

El conseller ha reclamado una Europa que priorice las políticas rurales y la soberanía alimentaria, y ha añadido que eso no se logrará si no se genera "unidad" en el seno de la UE.

"Pedimos cambios y venimos aquí, no para quejarnos, venimos aquí a aportar soluciones consensuadas", ha destacado Ordeig, que ha añadido que la afectación por un presupuesto tan pequeño en este ámbito afecta al conjunto de los pueblos europeos.

También ha avisado de que "el populismo, el radicalismo y el anti-europeísmo vendrá de las zonas rurales, vendrá de las zonas de pesca", que no entienden estas políticas europeas, tras lo que ha llamado a impulsar un cambio en la manera de hacer para defender la democracia y una UE justa y solidaria.

"Hace falta un cambio de gobernanza. Hay que dar apoyo a los proyectos que salen del territorio. Hace falta un terreno de juego, un marco de actuación flexible", ha subrayado el conseller catalán, que ha pedido dar financiación y cobertura legal a proyectos innovadores en el territorio.

Ordeig ha llamado a la UE ha cambiar de actitud y repensar las políticas públicas para poder ser un proyecto de futuro: "Hay que hacerlo con generosidad para encontrar posiciones comunes. Europa será rural o no será, habrá pescadores o no será, habrá agricultores y ganaderos o no será", ha zanjado.