Agro.- El VAB de la economía azul de Catalunya supone el 3% del sector en Europa

La secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, durante la inauguración de la jornada 'Impulso de la economía azul en Europa: estrategias y resultados' - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El valor añadido bruto (VAB) de la economía azul de Catalunya supone el 3% del sector en toda Europa, y el 20% respecto al conjunto de España, según los datos del Observatorio de la Economía Azul de la Comisión Europea, informa la Generalitat en un comunicado este miércoles.

Lo ha explicado la secretaria general de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, que ha inaugurado este miércoles la jornada 'Impulso de la economía azul en Europa: estrategias y resultados', organizada por la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible, junto con el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), informa la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, Massot ha destacado el papel de la Estrategia marítima de Catalunya en el impulso de la economía azul y ha señalado que "tener la Estrategia marítima de Catalunya ha contribuido a que la economía azul esté creciendo", ya que las cifras demuestran que va subiendo.

Por eso, Massot ha reclamado mantener la financiación europea específica para el sector: "No podemos permitirnos la desaparición del FEMPA (Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura) ni un recorte del presupuesto destinado a la pesca y la acuicultura".

En 2023, la economía azul catalana generó 27.947 millones de euros de volumen de negocio, 8.001 millones de VAB y generó 185.061 puestos de trabajo.