AVA-Asaja pide a UE "más valentía" en el reglamento Ómnibus para mejorar la lucha contra plagas y enfermedades

VALENCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha solicitado a los europarlamentarios españoles y a la Representación Permanente de España ante la UE (Reper) "más valentía y menos ambigüedad" a la hora de ratificar el denominado reglamento Ómnibus, propuesto por la Comisión y cuyo debate en el Parlamento Europeo tendrá lugar el próximo mes de junio, con el objetivo de recuperar una "suficiente disponibilidad" de productos fitosanitarios y "mejorar" la lucha contra las plagas y enfermedades.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha valorado de manera "positiva, pero demasiado tenue" el cambio de discurso que denota esta propuesta inicial de la Comisión Europea tras las movilizaciones agrarias e ha instado a los políticos europeos a "corregir con mayor contundencia esta legislación insuficiente y a compatibilizar el uso de la mayoría de materias fitosanitarias convencionales, hoy imprescindibles, con métodos biológicos alternativos conforme vayan investigándose e incorporándose al mercado".

Asimismo, la organización agraria ha afeado, en un comunicado, que la mayoría de medidas incluidas en el paquete Ómnibus vayan "únicamente encaminadas a facilitar el uso de materias activas de biocontrol y no se apliquen a los fitosanitarios convencionales de los que todavía dependen mayoritariamente los agricultores y ganaderos".

Por ello, ha pedido que se extienda también a los fitosanitarios convencionales iniciativas contempladas para el biocontrol como el reconocimiento mutuo automático, de modo que cuando un Estado miembro de la zona sur como Italia o Portugal autoricen permanente o excepcionalmente un producto fitosanitario, automáticamente se autorice en los otros países mediterráneos como España.

Asimismo, han asegurado que este cambio permitiría reducir las "trabas burocráticas y evitar la desigualdad" de condiciones de producción dentro de la UE: "Ya estamos padeciendo la competencia desleal de países terceros, como para sufrir también una mayor competencia de los países comunitarios donde sus gobiernos sí hacen bien los deberes al proporcionar al sector agrario más soluciones fitosanitarias".

Además de la agricultura convencional, AVA-Asaja también ha trasladado su "preocupación por la supresión de soluciones en la agricultura ecológica". En este sentido, ha advertido de la "prohibición de uso de compuestos de cobre puesto que el sector ecológico no dispone de alternativas viables de contrastada eficacia fungicida".

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

La propuesta comunitaria de Ómnibus introduce el uso de drones como tratamiento aéreo, lo que produce "graves limitaciones legislativas" a su crecimiento en la aplicación de productos fitosanitarios y un "importante gasto adicional" para registrar estos productos fitosanitarios para tratamiento aéreo.

Al respecto, la asociación ha sugerido la creación de un apartado dedicado a la "agricultura de precisión", a fin de "flexibilizar el empleo en el sector agrario de todas las nuevas tecnologías que aumenten la precisión de las aplicaciones y así reducir el uso de insumos --herbicidas, insecticidas, fertilizantes y agua-- y, por tanto, el impacto ambiental".

ENDOTERAPIA

La asociación ha planteado, además de los drones, "facilitar el empleo de otras innovaciones como la endoterapia --inyección de fitosanitarios directamente al sistema vascular de árboles-- y las semillas tratadas".

Asimismo, ha reclamado un procedimiento "simplificado y ágil" para "renovar sustancias activas que no están permitidas en la UE, no porque presentan propiedades preocupantes para la salud humana o el medioambiente, sino debido a que las empresas que ostentaban la patente deciden no renovarlas porque no les resulta rentable el elevado coste del proceso que establece la normativa europea".

En cuanto a la fijación en el límite de cuantificación (cero técnico) para sustancias no autorizadas en la UE, al constarse propiedades especialmente peligrosas, AVA-Asaja ha propuesto una redacción "menos ambigua como resultado de una evaluación de impacto ya que, si no se concreta mejor, seguirá habiendo muchas sustancias no autorizadas en la UE y sí permitidas en las importaciones de países terceros, con la consiguiente competencia desleal que ello supone: más ruina para los productores y más fraude para los consumidores".

Finalmente, ha valorado que, tras décadas de reivindicaciones, la Comisión esté estudiando la creación de un sistema de inspecciones fitosanitarias en origen, a fin de reducir el riesgo de introducción de nuevas plagas y enfermedades procedentes de países terceros, pero ha pedido que "ello no sea a costa de relajar los controles a las importaciones en los puntos de entrada comunitarios".