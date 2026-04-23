Extremadura reitera en la Conferencia Sectorial de Agricultura su rechazo a la reforma de la PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, participa por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Consultivo de Política Agrícola de Asuntos Comunitarios - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura en funciones, Mercedes Morán, ha participado este jueves en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se ha celebrado por videoconferencia.

Durante la reunión, se ha hablado de la asignación y reasignación de los fondos de programas escolares así como de la territorialización del programa de competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios. Entre ellos, la Intervención Sectorial Apícola o la ordenación y fomento de la mejora ganadera para las razas autóctonas.

Del mismo modo, se ha abordado la reforma de la PAC y, en su turno de intervención, Morán ha vuelto a mostrar su rechazo a la propuesta planteada por Bruselas ya que recoge un fondo único y un presupuesto insuficiente, entre otros aspectos, según avanza la Junta en nota de prensa.

La consejera ha insistido en que la propuesta "no es buena" para los agricultores y ganaderos y "pierde su esencia y su razón de ser al quedar diluida con otras políticas", por lo que ha insistido en que "debe garantizar la rentabilidad de los productores y proteger la seguridad alimentaria", ha concluido.