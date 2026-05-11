Generalitat defiende una PAC justa que garantice el relevo generacional y el futuro del campo valenciano

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, durante una entrevista para Europa Press - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALENCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reivindicado, con motivo del Día de Europa, la necesidad de una Política Agraria Común (PAC) "justa, fuerte y adaptada a la realidad del campo valenciano", que garantice el relevo generacional, la competitividad de las explotaciones y la continuidad de la actividad agraria.

Barrachina ha defendido en un comunicado que el Día de Europa "también debe servir para recordar que el proyecto europeo tiene que proteger a quienes producen alimentos, mantienen el territorio y sostienen el medio rural": "Europa debe escuchar al campo valenciano y asegurar una PAC con recursos suficientes, igualdad de trato para nuestros productos y apoyo real a quienes quieren incorporarse al sector".

Según ha expuesto, el relevo generacional es una prioridad estratégica para el Consell, ya que garantiza la continuidad de la actividad agraria, la modernización de las explotaciones y la sostenibilidad del medio rural. Al respecto, ha recordado que la Generalitat ha concedido 548 ayudas a jóvenes y nuevos agricultores, por un importe total de 27,44 millones de euros.

De estas concesiones, 439 corresponden a jóvenes agricultores, con 22,97 millones de euros, y 109 a nuevos agricultores, con 4,47 millones de euros. El importe medio por expediente asciende a 52.323 euros en el caso de los jóvenes y a 41.009 euros para los nuevos agricultores.

"Cuando hablamos de relevo generacional hablamos de futuro, pero también de presente, de personas que deciden apostar por el campo y que necesitan respaldo para hacerlo con garantías", ha afirmado el conseller.

Barrachina ha destacado que esta convocatoria supone un "triple récord", al haberse concedido el doble de ayudas en la mitad de tiempo y con un importe que casi triplica el de convocatorias anteriores. Además, ha señalado que estas incorporaciones alcanzan las 7.679 hectáreas de cultivo y 13.261 hectáreas de pastos, "contribuyendo a ampliar la superficie en producción, recuperar terrenos y reforzar la estructura económica del territorio".

Paralelamente, ha defendido que la nueva PAC debe responder a las necesidades reales de la agricultura mediterránea, atendiendo a factores como las singularidades hídricas, la estructura productiva, la despoblación, el relevo generacional, la adaptación a fenómenos climáticos extremos y la competencia en mercados globales.

Es por eso que Barrachina ha rechazado cualquier recorte presupuestario y ha reclamado "un presupuesto europeo sólido que garantice la continuidad y el fortalecimiento de los instrumentos de apoyo al sector agrario". También ha mostrado su oposición al enfoque de renacionalización de la PAC y a la propuesta de excluir a las personas jubiladas de las ayudas.

El titular de Agricultura ha advertido que un recorte del 23% y la exclusión de jubilados supondrían pérdidas superiores a 52 millones de euros, afectarían a 28.000 beneficiarios y pondrían en riesgo el abandono de hasta 300.000 hectáreas cultivadas.

IGUALDAD DE TRATO

Por otro lado, ha insistido en que el gobierno valenciano defenderá ante las instituciones europeas "la igualdad de trato para nuestros productos" y ha reclamado que los acuerdos comerciales con terceros países incorporen cláusulas espejo.

Barrachina ha hecho hincapié en que los productos importados deben cumplir los mismos estándares fitosanitarios, ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen a los productores europeos: "No pedimos privilegios, pedimos equidad. Si nuestros agricultores cumplen las reglas europeas, los productos que entran en Europa deben cumplirlas también".

Y ha defendido una mayor coordinación fitosanitaria europea, con sistemas de inspección en origen que permitan proteger las explotaciones frente a plagas y enfermedades no presentes en la agricultura europea. "Ser agricultor es un honor, pero mantener la tierra se ha convertido demasiadas veces en una heroicidad. Por eso, vamos a seguir defendiendo una PAC justa, con recursos suficientes y con sensibilidad hacia la realidad de la agricultura valenciana", ha dicho.