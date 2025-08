C-LM reclama el mantenimiento del Pilar 2 en la PAC para impulsar la incorporación de jóvenes al campo

TOLEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha reivindicado este martes la necesidad de mantener el Pilar 2 en la futura Política Agrícola Común (PAC), ya que tal como está planteado el actual borrador de reglamento, a partir de 2028 este pilar desaparecería y con él todos los fondos destinados al desarrollo rural entre los que se incluyen los dirigidos al relevo generacional y a la agricultura ecológica.

Así lo ha manifestado en la visita que ha realizado a la explotación de Cristina Moreno, una de las personas jóvenes que se han incorporado al sector agrario a través de las ayudas del Ejecutivo autonómico. En esta visita ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Juan Ángel Almonacid, el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández, y el coordinador de la Junta, Javier Úbeda, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Julián Martínez Lizán ha denunciado en primer lugar que "incorporaciones de jóvenes como la Cristina no volverán a darse si se consuma el planteamiento actual realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen", ya que forma parte de las acciones no cofinanciadas y por lo tanto compromete a los Estados a poner esos fondos.

En ese sentido, ha explicado que aunque la nueva PAC hable incorporaciones, éstas "quedarían al albur de lo que cada país, en esos paquetes únicos puedan establecer para hacer las incorporaciones y, de ninguna manera, tendremos la misma capacidad que de forma conjunta en toda la Unión Europea".

"Por lo tanto vamos a seguir peleando por revertir la propuesta presentada y en la que esperemos conseguir volver a los criterios que se han estado alentando por parte de la Unión Europea, tanto relativos a ambiciones ambientales, como las medidas de aplicación dentro de esas ambiciones ambientales, que son la agricultura ecológica o la aplicación de ecorregímenes, por el volumen tan importante de dinero que puede llegar finalmente a los agricultores", ha anunciado el consejero.

"No tiene sentido que hayamos estado hablando de esas medidas y que ahora, de un plumazo, Ursula von der Leyen decida quitarlas del medio con un simple decreto que pone de manifiesto el desconocimiento, me atrevo a decir del sector, y sobre todo la poca preocupación que puede tener por lo que tanto hemos impulsado y que ahora de esta manera lo abandonamos", ha concluido Martínez Lizán.

MÁS DE 1.500 JÓVENES INCORPORADOS AL CAMPO GRACIAS A AYUDAS AUTONÓMICAS

Por otra parte, Martínez Lizán ha reivindicado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ayudado, en lo que va de legislatura, a 1.552 jóvenes a incorporarse al campo creando su propia empresa agraria" gracias a que, en la presente legislatura, se han realizado dos convocatorias de ayuda consecutivas, algo que no había sucedido antes, enmarcadas en el Plan estratégico de la PAC 2023-2027.

La convocatoria de 2023 estuvo dotada con 25 millones de euros, mientras que la de 2024 duplicó el presupuesto, es decir, ascendió a 50 millones con el fin de dar cobertura tanto a las nuevas personas solicitantes como a las que se habían quedado fuera en la anterior por falta de presupuesto. Por tanto, con estas dos convocatorias, el Gobierno del presidente García-Page ha puesto a disposición de los jóvenes de Castilla-La Mancha en solo dos años 75 millones para facilitar su incorporación.

"En resumen, van a ser 1.552 los expedientes que finalmente van a optar la resolución favorable para hacer su trabajo en la agricultura y esto es fruto de dos convocatorias", ha defendido el consejero.

"En la primera de 2023 fueron 542 con 25 millones de euros; las solicitudes fueron muchísimas más y tuvimos el problema de no poder ampliar el presupuesto, aunque teníamos crédito, pero la normativa no lo permitía. En 2024 solventamos esa papeleta convocando por 50 millones de euros", ha desglosado, especificando que "en esta ocasión han sido 1.010 los expedientes, 610 que fueron expedientes del 2023 que no habían tenido posibilidades de acceder a los fondos necesarios para atender su incorporación, pero los rescatamos y de esa manera podemos dar continuidad a nuestra palabra y al compromiso que adquirimos con ellos de intentar recuperarlo lo antes posible".

Algo que, además, se ha hecho en un tiempo "más que récord" porque en cuatro meses desde que se cerró la convocatoria de 2024 se han resuelto los expedientes que quedaron pendientes del 2023 más los 400 expedientes de nueva solicitud que se realizaron en la convocatoria 2024.

Por lo que respecta a la incorporación de las mujeres, del total de incorporaciones, una de cada tres son mujeres, es decir el 33 por ciento son mujeres, lo que evidencia el impacto real de las políticas de igualdad en el medio rural.

En relación con la gestión administrativa realizada, Julián Martínez Lizán ha agradecido a todas las personas que trabajan en las Oficinas Comarcales Agrarias, las delegaciones provinciales y la Consejería "su esfuerzo, implicación y compromiso demostrado en la gestión y resolución, en tiempo récord, de la convocatoria de 2024 para que el relevo generacional y la modernización del sector agropecuario sigan siendo objetivos prioritarios en Castilla-La Mancha".

MÁS DE 5.300 JÓVENES DESDE 2015

Julián Martínez Lizán también ha hecho balance de las convocatorias desde que gobierna Emiliano García-Page y ha explicado que en estos diez años "hemos ayudado con cinco convocatorias y 225 millones a un total de 5.385 jóvenes, chicas y chicos, a hacer del campo y la ganadería su forma de vida. Una apuesta estratégica porque somos conscientes de la necesidad de incorporar savia nueva al campo y la ganadería para mantener vivo un sector que es vital para el conjunto de la sociedad por la sencilla razón de que es el que nos alimenta".

VISITA DE VILLACAÑAS

Por lo que respecta a la visita realizada a la explotación de Cristina Moreno, el consejero ha explicado que viene de una familia con actividad agraria y animada por la experiencia familiar, ha decidido dedicarse profesionalmente a continuar esta actividad.

Cristina es una de las personas beneficiarias de la convocatoria de 2023 que se dedica principalmente al cultivo de viñedo para vinificación, tanto de regadío como de secano, pistacho y herbáceos extensivos en más de 31 hectáreas. Junto a la ayuda de incorporación ha solicitado también la de mejora para una inversión. Cabe resaltar que todos sus cultivos están certificados en agricultura ecológica, a excepción de los herbáceos, "por lo que es importante destacar la apuesta de esta joven por un modelo de agricultura sostenible que es muy necesaria".