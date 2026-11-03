Sector del ajo pide una actuación "urgente" de UE ante restricciones de Marruecos y la apertura de Reino Unido

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CUENCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (Anpca) ha reclamado al Gobierno de España y a la Comisión Europea una respuesta para defender la viabilidad del sector del ajo tras las restricciones establecidas por Marruecos y el levantamiento de aranceles de Reino Unido.

Según ha informado la Asociación, Marruecos ha sometido la importación de ajo fresco o refrigerado a un régimen de licencias, anunciado con una vigencia de 18 meses. Aunque la exigencia de licencia no equivale por sí misma a una prohibición de importar, Anpca teme que su aplicación introduzca incertidumbre, demoras o limitaciones en un mercado de gran relevancia para los operadores españoles, según ha trasladado en un comunicado. La asociación solicita conocer los criterios de concesión, los plazos y el efecto real sobre las operaciones comerciales.

En el caso de Reino Unido, el Gobierno ha tomado la decisión suspender temporalmente los aranceles de diversos productos, entre ellos el ajo, a partir del próximo 26 de noviembre.

La referencia arancelaria publicada para el ajo es del 8% más 100 libras por cada 100 kilogramos. Segun la Asociación, la suspensión, prevista hasta finales de 2028, podría incrementar la presión competitiva de proveedores de terceros países en el mercado británico.

ANPCA subraya que sigue pendiente confirmar oficialmente su aplicación al ajo importado fuera de los contingentes arancelarios, especialmente en el caso de China.

Según ha advertido, la dimensión económica de ambos mercados explica la inquietud del sector. Así, apunta que en 2024, España exportó al Reino Unido 14.889,5 toneladas de ajo fresco o refrigerado y a Marruecos 15.215 toneladas. En conjunto, 30.104,5 toneladas: el 21,26% de las 141.600 toneladas exportadas por España a todos los destinos ese año. El Reino Unido representó el 10,52% del volumen total y Marruecos el 10,74%. En 2023, las exportaciones al Reino Unido alcanzaron 17.160,8 toneladas, un 11,52% de las exportaciones españolas de ese ejercicio. En 2025, Marruecos recibió aproximadamente 11.284 toneladas de ajo español, según datos internacionales de comercio.

"No estamos hablando de mercados marginales, sino de destinos fundamentales para la comercialización del ajo español. La coincidencia de nuevas exigencias de acceso a Marruecos y de una posible intensificación de la competencia en Reino Unido obliga a Europa a actuar con rapidez. El sector productor no puede quedar desprotegido ante cambios comerciales que ponen en riesgo su rentabilidad y continuidad", ha señalado el presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrín Cervantes.

La Asociación ha solicitado a la Comisión Europea que examine sin demora la compatibilidad y aplicación práctica del sistema marroquí de licencias con los compromisos comerciales vigentes; que solicite información y garantías de transparencia a las autoridades de Marruecos; y que, en coordinación con España, analice el alcance de la suspensión arancelaria británica y sus efectos sobre los contingentes de ajo de terceros países. También reclama mecanismos de seguimiento de los flujos comerciales y medidas de defensa comercial legalmente viables cuando concurran los requisitos exigidos.

La asociación considera imprescindible abrir de inmediato un diálogo técnico con las autoridades españolas y europeas, con participación del sector, antes de que los cambios previstos en Reino Unido entren en vigor. "Europa debe garantizar unas condiciones de competencia equilibradas y defender una producción que genera empleo, actividad económica y valor añadido en las zonas rurales", ha concluido la organización.