UPA-UCE Extremadura trabaja para que la Comisión Europea proteja al cultivo del tabaco en su marco normativo

Reunión de la Mesa del Tabaco - UPA UCE

MÉRIDA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPA-UCE Extremadura trabaja para que en la revisión del marco normativo del tabaco impulsado por la Comisión Europea, que incluye la Directiva de Productos del Tabaco y la Directiva de Publicidad del Tabaco, se proteja a un cultivo "estratégico" para la región y se tenga en cuenta a los agricultores del norte de Cáceres que "se esfuerzan cada día para producir un tabaco de gran calidad".

Este proceso marcará la evolución del marco regulatorio durante los próximos años, según indica UPA-UCE, que considera que debe avanzar hacia una regulación basada "en la realidad del sector y la evidencia científica".

En nota de prensa, la organización agraria destaca que Extremadura concentra el 99% del cultivo y la primera transformación del tabaco en España, que genera un impacto económico de 126 millones de euros y que sostiene alrededor de 2.000 empleos y 20.000 familias en la región.

"La Comisión Europea debe reconocer la importancia que tiene el cultivo del tabaco, tanto económica como socialmente, en comarcas como La Vera, Campo Arañuelo, Talayuela y Navalmoral de la Mata", señala el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

De este modo se ha pronunciado este miércoles durante en la primera reunión plenaria celebrada en Jarandilla de la Vera (Cáceres) para analizar el contexto actual del cultivo y abordar sus principales retos futuros.

UPA-UCE insiste, una vez más, en que el cultivo del tabaco y las zonas donde se produce son un "buen ejemplo" de desarrollo sostenible. "Nosotros cultivamos tabaco, no producimos fumadores. Por eso, mientras el tabaco sea legal, sus agricultores tienen derecho a recibir el mismo respeto que los de cualquier otro sector", mantiene Llanos.