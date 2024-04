El 53% de contribuyentes marcaron la 'X Solidaria' el último año, que recaudó 475 millones a proyectos sociales

ONG presentan la campaña 'X Solidaria' que este año lleva por lema 'Ficha por el equipo más grande de España'

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 12 millones de personas (el 53% de la población) marcó en su última Declaración de la Renta la 'X Solidaria', lo que permitió recaudar 475 millones de euros que se destinaron a proyectos sociales. Así se ha dado a conocer en la presentación de la próxima edición de esta campaña, con la que se anima a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en la Declaración de la Renta. "Quien no la marca, es por desconocimiento", ha asegurado en rueda de prensa la presidenta de Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro.

Así, Besteiro ha asegurado que en 2023 más de 300.000 personas marcaron la casilla 106 con respecto al año anterior, siendo 12 millones de personas (53 por ciento de la población) las que contribuyen con el 0,7 por ciento (0,7%) de sus impuestos a proyectos sociales, consiguiendo una recaudación de 475 millones de euros.

Como destacan los impulsores de esta campaña, que este año lleva por lema 'Ficha por el equipo más grande de España', si toda la población del país marcara la casilla de Fines Sociales en su renta, se podrían recaudar 791 millones que irían destinados a ayudar a quienes más lo necesitan.

El acto de presentación ha sido inaugurado por la presidenta de la Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, y ha contado también con la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, María Teresa Sancho; y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

"Hay más de 12 millones de personas contribuyentes, pero también es cierto que hay 12,7 millones de personas en riesgo de exclusión social, que es, porcentualmente, medio punto más que el año anterior. Estamos hablando de 400.000 nuevas personas residentes en este país que están en riesgo de exclusión social", ha lamentado Poyato.

Por otro lado, Poyato ha querido reivindicar el papel de los cooperantes de la ONG World Central Kitchen asesinados en un bombardeo israelí contra Gaza y ha lamentado la muerte de 167 personas voluntarias, por lo que ha pedido marcar la casilla 106 para "prevenir las causas estructurales que provocan tanta injusticia".

Precisamente, los representantes de las ONG han reiterado que este es un gesto "que no cuesta nada" como ha asegurado la presidenta de Cruz Roja, María del Mar Pageo, quien ha agradecido la solidaridad de las personas que marcan la casilla solidaria y ha recordado la necesidad de que cada vez sean más quienes se sumen a "este equipo" de la 'X Solidaria' para no dejar a nadie atrás.

Para ello, se tiene que buscar y marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social si se hace la declaración de la renta por la web, o marcar el botón de Fines Sociales en la sección de Asignación tributaria, si se hace a través de la app.

Por su parte, Besteiro ha explicado que las personas que solo marcan la casilla de la Iglesia también pueden marcar la casilla 106, de fines de interés social, sin dividir su contribución. "Duplican la ayuda. No solamente hacen que se financie la Iglesia y sus proyectos, sino que también otros proyectos que van dirigidos a la acción social, cooperación internacional y los proyectos medioambientales. Al marcar ambas casillas lo que hacen es duplicar ese 0,7%, que no se divide entre dos, sino que es otro 0,7% más. Por lo tanto, de sus impuestos, destinan 1,4%", ha detallado.

Mientras, la directora general del IMSERSO, María Teresa Sancho, ha destacado la importancia de la campaña de la "X Solidaria como un ejemplo de las alianzas entre el Tercer Sector y la Administración Pública. "Es indiscutible que las iniciativas sociales entre el Tercer Sector y las Administraciones Públicas son fundamentales para defender los derechos y la vida de las personas que más lo necesitan, nos falta por hacer, pero vamos por el buen camino", ha destacado.

"LA 'X SOLIDARIA' HA SIDO MI SALVAVIDAS"

Además de representantes institucionales, la presentación de la campaña ha contado con el testimonio de beneficiarias de ayudas recaudadas gracias a la 'X Solidaria' como la usuaria del 'Punto de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijas e hijos, en situación de vulnerabilidad social', del Movimiento por la Paz (MPDL), Claudia Pérez.

"La 'X Solidaria' ha sido mi salvavidas literalmente hablando, porque me ha ayudado a través del Movimiento por la Paz (MPDL), a encontrarme conmigo misma, a recuperarme física y mentalmente", ha reconodico Claudia que ha querido lanzar un mensaje a mujeres que están en su misma situación.

"Les diría que somos nuestras propias heroínas, que a pesar de que la vida no nos sonríe siempre, somos protagonistas y agentes del cambio en toda la sociedad y que ello solo se harán realidad si le ponemos nuestro sello, nuestro nombre, nuestra identidad, y todo nuestro amor a nuestro avance, crecimiento y realización personal", ha asegurado.

El acto también ha contado con el testimonio de la beneficiaria del programa 'TIC y Mayores: Generación de buenas prácticas para el bienestar de las personas mayores', de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, Ramona Campos, de 87 años, que ha relatado las principales barreras con las que se encuentran las personas mayores a la hora de acceder a servicios digitales como "utilizar el teléfono, mandar mensajes por WhatsApp, enviar audios o hacer fotografías". "Es muy difícil cuando no tienes la seguridad de cómo hacerlo y te da miedo tocar el teléfono y borrar todo o tocar donde no debes y estropearlo", ha reconocido.

Por ello ha destacado que, para ella, participar en este proyecto le ha "ayudado mucho, ya que no sabía utilizar el teléfono." M"is familiares y amigos me mandaban cosas o me hablaban y no sabía cómo contestarles. Pero ahora he aprendido a mandar WhatsApps, a enviar mensajes de voz... el otro día incluso mi hijo me hizo una videollamada y pude cogérsela y luego le hice yo otra" ha compartido.

Además, ha indicado que el proyecto financiado con la 'X Solidaria' del que ha participado también le ha ayudado a combatir la soledad no deseada: "Me ha ayudado para comunicarme con más personas: ahora puedo hablar con mis nietos, mis hijos, mis nueras; o las pongo un WhatsApp y me comunico con ellas y eso me ayuda a sentirme bien".

La tercera participante, usuaria del programa 'Acceder: promoviendo el empleo de la comunidad gitana', de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Noemí González, ha agradecido también la ayuda recibida, explicando que ser mujer y gitana ya constituye "una brecha".

"Nos cuesta muchas veces ser mujeres emprendedoras solo por el hecho de ser mujer, y la mujer gitana no empieza desde cero. Empieza bajo cero, tienes que mostrar más que los demás para que cuando se enteren de que eres gitana, no tengan prejuicio", ha concluido González, que gracias al apoyo de la 'X Solidaria' ha creado su empresa de estética.