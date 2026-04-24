El 58% de las denuncias por maltrato a mayores se registran en el ámbito familiar y el 31% es de tipo psicológico

El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores de CONFEMAC supera los 200 casos atendidos desde enero. - CONFEMAC

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores gestionado por Confemac ha superado los 200 casos nuevos atendidos durante el primer trimestre de 2026. Del total de casos detectados por este servicio, el psicológico continúa siendo el tipo de maltrato más frecuente y representa el 30,9% del total. El entorno familiar es el ámbito en el que se producen más casos de malos tratos a los mayores (57,7%).

Le siguen los casos de negligencia (16,4%) y el maltrato económico (15,1%). También se identifican vulneraciones relacionadas con la libertad y los derechos (13,2%) y situaciones de abandono (10,5%). El maltrato físico ocupa el sexto lugar (7,9%), mientras que el institucional alcanza el 3,6%. En menor proporción se detectan casos de maltrato social (1,3%) y de automaltrato (1,0%).

En términos territoriales, Andalucía y Comunidad de Madrid destacan como los principales focos de atención, con 47 casos cada una, lo que representa conjuntamente cerca del 46% del total. En un segundo nivel se sitúa Cataluña con 23 casos (11,3%), seguida por un grupo compuesto por Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León, con 13 casos cada una (6,4% respectivamente).

En una posición intermedia se encuentran País Vasco y Extremadura, con 7 casos cada una (3,4%), mientras que Castilla-La Mancha registra 9 casos (4,4%). En el tramo inferior de la distribución aparecen Aragón, Baleares y Murcia con 5 casos cada una (2,5%), Canarias con 3 casos (1,5%), Asturias y La Rioja con 2 casos cada una (1,0%), y finalmente Cantabria y Melilla con 1 caso respectivamente (0,5%). Este reparto dibuja un patrón claro, con dos polos principales, una segunda línea consistente y una dispersión en el resto del territorio.

Entre los ámbitos donde más se producen las situaciones detectadas, el entorno familiar continúa siendo el más relevante, con 117 casos (57,7%). Le siguen las residencias, con 42 casos (20,7%), lo que pone de manifiesto, según Confemac, la importancia de seguir reforzando los mecanismos de supervisión y calidad en estos entornos. En cuanto el ámbito social cuenta con 13 casos (6,4%). En 28 situaciones (13,7%) no se confirmó la existencia de maltrato

Respecto a las personas que dan la voz de alarma, los hijos son los principales informantes, con 70 casos (34,6%), seguidos por las propias víctimas, que han contactado directamente en 42 ocasiones (20,6%). También destacan las comunicaciones realizadas por profesionales, con 16 casos (7,9%).

Los vecinos han llamado informado de algún caso hasta en 17 ocasiones (8,4%). En menor medida aparecen nietos y amigos, con 10 casos cada uno (4,9%) y los sobrinos hasta 9 veces (4,5%). No hay maltrato en el 5,9% de los casos y el 8% restante corresponde a otros informantes.

El teléfono está operativo cuenta de lunes a viernes en horario de 9 a 21 horas, mientras que los fines de semana y festivos atenderá de 9 a 14 horas. El servicio es gratuito, confidencial y de ámbito estatal, dirigido tanto a personas mayores como a familiares, profesionales o cualquier persona que desee consultar o alertar sobre posibles situaciones de abuso o maltrato.