Vox insiste en la prioridad nacional y dice que cuando los españoles emigraban "sabían que eran invitados" en ese país

El diputado de VOX José María Figaredo durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Pleno de control al Gobierno con preguntas e interpelaciones de la oposición centradas en corrupción, gestión de la crisis - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha defendido el concepto de 'prioridad nacional' y ha afirmado que "cuando los españoles emigraban, iban durante un tiempo, trabajaban, volvían". "Sabían que eran invitados en sus países", ha indicado.

Así lo ha explicado este jueves el dirigente de Vox en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha indicado que "no es comparable para nada" la situación de los españoles que emigraban a otros países. "Vox quiere que en España los recursos de los españoles estén destinados a garantizar el bienestar de los españoles", ha subrayado.

"Vox tiene una idea de cuál es la regulación que debe regir y es que efectivamente los españoles deben ir primero. Pero igual que en Suiza los suizos irán primero o en Canadá los canadienses irán primero y nadie protestaría por ello. Lo comprenderíamos", ha declarado.

En este sentido, José María Figaredo ha argumentado que, "hace un año más o menos, se viralizó un vídeo de unas personas en Vigo, que estaban ahí en un concurso para acceder a las viviendas públicas en aquel momento y salen diciendo": "es que siempre les tocan a los de siempre. Es que llevamos 30 años aquí y para nosotros no hay nada".