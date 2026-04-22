Gobierno y PP tumban en el Congreso la moción de Vox para dar "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y el diputado de Vox, José María Figaredo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso, con los votos del PP, los partidos del Gobierno y sus aliados, ha rechazado este miércoles una moción de Vox en la que instaba a aplicar el criterio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas y a derogar la regularización extraordinaria de migrantes, un texto que había recibido los calificativos de "nazi" e "inhumana" durante el debate.

La moción, que ha sido votada en sus propios términos, sin aceptar la enmienda presentada por el PP, ha sido rechazada con el voto en contra de todos los grupos, excepto Vox.

En el texto de la moción, recogida por Europa Press, Vox proponía "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal" en España; establecer "la prioridad nacional" en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda; impedir el acceso de los migrantes en situación irregular a la sanidad, salvo emergencias, y derogar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes.

Durante el debate, el diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha explicado que su moción propone la "prioridad nacional", es decir, "prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas públicas, en la vivienda y en las prestaciones sociales" frente a la "anarquía migratoria" en la que, a su juicio, está sumida España.

"Queremos que España deje de ser el hospital de África y América y por eso, como primer paso, queremos la derogación del Real Decreto que extiende toda la sanidad pública española a los inmigrantes ilegales y, por supuesto, queremos también la derogación del Real Decreto de Amnistía Migratoria", ha subrayado.

Por su parte, la diputada del PP, Carmen Navarro, ha defendido su enmienda a la moción de Vox que "recoge literalmente el pacto alcanzado con el gobierno de Extremadura" y ha defendido la "prioridad al arraigo" dentro del "marco infranqueable" de "la Constitución, la ley y el Estado de Derecho".

Además, ha afeado a "la bancada socialista" que "aplaude la regularización masiva, premia la irregularidad y alimenta el efecto llamada" y ha asegurado que lo que defiende su grupo "no es xenofobia" sino "sentido común". "Con esta regularización que pretenden, el PP está en absoluto desacuerdo. Entendemos que se debe y se puede hacer de otra manera, con seriedad", ha insistido.

El diputado del PSOE, Juan Francisco Serrano, ha afeado al diputado de Vox que es "hijo de un duque". "Si usted es hijo de un duque, ¿cómo va a entender a los que somos hijos de la inmigración? Es imposible", ha asegurado.

También ha arremetido contra el PP por su pacto con Vox en Extremadura. "Menudo papelón tiene el Partido Popular para defender este pacto de la vergüenza", ha criticado, al tiempo que ha preguntado a los 'populares' si "su prioridad nacional es quitarle a los niños de inmigrantes el médico o la atención sanitaria".

Por su parte, la diputada de Podemos, Martina Velarde, ha tachado la moción de "nazi" porque propone que el acceso a derechos y a ayudas "dependa" del "pasaporte". "¿Ustedes qué se han creído? ¿Que los españoles son mejores que el resto? ¿Ustedes creen que les corresponden más derechos por el hecho de ser españoles? Pues grábense esto a fuego: Los derechos humanos, repito, humanos --¿sabe lo que significa?-- no tienen nacionalidad", ha aseverado.

Además, por el PNV, el diputado Mikel Legarda ha mostrado su rechazo a la iniciativa porque considera que las "políticas públicas de prioridad nacional" son "políticas públicas de inhumanidad, que chocan flagrantemente con el acervo civilizatorio europeo" que se sustenta "en los principios humanistas del cristianismo".

Asimismo, la diputada de Sumar, Candela López, ha lamentado que Vox "vuelve hoy a mostrar lo peor de la condición humana con sus propuestas racistas, xenófobas, totalitarias y totalmente excluyentes" que "únicamente hablan de un proyecto de sufrimiento, muerte y destrucción" y que "siembran la semilla de odio".