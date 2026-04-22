Redondo quiere que el Estado adelante la pensión alimenticia cuando el padre se niegue a abonarla tras un divorcio

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside la Conferencia Sectorial de Igualdad, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Reunión con las consejeras y consejeros autonómicos para concretar el reparto de casi 180 millones de euros destinados a la luch - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abogado por adoptar nuevas medidas ante aquellos casos en los que un progenitor se niega a abonar la pensión alimenticia tras un divorcio. "Es importante crear un instrumento por el que el Estado adelante esas pensiones alimenticias que sirven para el mantenimiento del bien superior del menor y para evitar esta violencia que se ejerce sobre muchas mujeres de forma soterrada y es la base de otras violencias", ha apuntado.

Así lo ha señalado este miércoles la ministra de Igualdad en su intervención en un debate conjunto sobre la mejora de la aplicación del Convenio de Estambul y sobre la cultura de consentimiento, durante la sesión plenaria de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia).

Según ha informado el Ministerio, Ana Redondo ha defendido las políticas de igualdad impulsadas por el Gobierno y ha apuntado que en España, hace 50 años, las mujeres no podían ni viajar al extranjero, ni abrir una cuenta en el banco sin el permiso marital, y que el consenso ha sido clave en el desarrollo de políticas igualitarias.

"En España queremos ir más allá y seguir siendo vanguardia", ha afirmado Redondo durante su intervención, en la que la ministra ha resaltado el papel de la Ley contra la Violencia de Género de 2004, que permitió instalar tres pilares en esa lucha: "La legislación, la red social e institucional y los recursos económicos necesarios".

Redondo ha hecho hincapié en el consenso alcanzado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que nacía en 2017 y que se renovaba en 2025 con la única ausencia de Vox. "Este pacto social y político comprende más de 400 medidas diferentes, muchas de ellas son reflexiones del Convenio de Estambul", ha dicho.

En este sentido, la ministra ha puesto en valor el trabajo de España para luchar en Europa contra la violencia vicaria, la violencia digital, contra fórmulas que romantizan la prostitución y el proxenetismo a través de internet o la pornografía violenta "que se está normalizando" entre los jóvenes.

Respecto al consentimiento, la ministra ha destacado en Estrasburgo la importancia de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual "ante la escalada de la desconfianza en las palabras de las mujeres".

Por último, según ha apuntado el Ministerio, Redondo ha valorado el trabajo del Gobierno con diferentes instrumentos y su mejora como es el caso de los Puntos Violenta, que ya se instalan por ejemplo en farmacias, o los 59 centros de crisis abiertos en todo el territorio para atender a las víctimas de violencias sexuales.