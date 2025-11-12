Aumenta el número de donantes de la Gran Recogida, pero bajan las donaciones económicas

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de donantes de la Gran Recogida que organiza la Federación de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha experimentado un incremento, aunque el volumen de donaciones en especie se mantiene y bajan las económicas. Este es el balance provisional de la iniciativa que ha movilizado a más de 70.000 voluntarios durante el pasado fin de semana.

La campaña se desarrolló en más de 11.000 supermercados y puntos de venta de todo el país. La recaudación permitirá atender en los próximos meses a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

Aunque el balance final aún está pendiente de cierre, los primeros datos apuntan a una ligera disminución en el volumen total de donaciones respecto a 2024. En términos de tipo de aportación, las donaciones en especie se mantienen en niveles similares a los del año pasado, mientras que las donaciones económicas han experimentado un descenso, lo que explica la ligera bajada en el cómputo global.

En cuanto a la participación, el número de donantes ha aumentado lo que, en opinión de FESBAL, refleja una "concienciación ciudadana excepcional ante la situación de pobreza alimentaria en la que viven cientos de miles de personas".

FESBAL atribuye el descenso global en la recaudación a la reducción del ticket medio y al efecto excepcional que supuso la dana registrada durante la campaña de 2024, que elevó de forma extraordinaria las cifras del año pasado.

LLEGAR A 6.062 ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS EN TODA ESPAÑA

Los Bancos de Alimentos ya han iniciado el proceso de clasificación y distribución de los productos alimenticios recaudados, que llegarán a las 6.062 entidades sociales colaboradoras en toda España. Además, han recordado que las donaciones continúan abiertas a través de la web 'granrecogida.org' o mediante Bizum al 00090, con el objetivo de alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos.

El presidente de FESBAL, Pedro Llorca, ha expresado su agradecimiento: "Queremos dar las gracias a toda la ciudadanía por su enorme respuesta solidaria un año más, y especialmente a las miles de personas voluntarias que, con su tiempo y su esfuerzo, hacen posible la Gran Recogida."